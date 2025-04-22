Tuyển Lập trình viên Công Ty TNHH Quick Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 63 - 88 Triệu

Mức lương 63 - 88 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Công ty 100% vốn Nhật Bản chuyên cung cấp, thiết kế và phát triển các thiết bị âm thanh, thiết bị sản xuất âm nhạc.

Nội dung công việc:Các nghiệp vụ quản lý hệ thống nhà máy nội bộ

Nội dung công việc:

- Thống nhất đội ngũ trong team, phát triển kỹ năng cho team, đánh giá thành tích, giám sát và quản lý nhân viên.

- Lập kế hoạch và thực hiện chiến lược IT bao gồm đề xuất giải pháp phát triển phù hợp với nhu cầu kỹ thuật, hợp tác chặt chẽ với các bộ phận khác.

- Quản lý kế hoạch dự toán IT.

- Vận hành, bảo trì toàn bộ hệ thống

- Đề xuất các đối sách bảo mật hệ thống

- Áp dụng phần mềm/phát triển hệ thống liên quan đến phần mềm ERP

- Mua các thiết bị IT (Máy OA/N.W/Server) và cài đặt, thiết lập các thiết bị.

- Xây dựng bộ phận helpdesk.

Thời gian làm việc:

- 8:00 ~ 17:00 (Thứ 2 - Thứ 6) và Thứ 7 cách tuần

- Ngày nghỉ: các ngày Thứ 7 còn lại, Chủ Nhật

Địa điểm làm việc:

- Văn phòng tại thành phố Hồ Chí Minh: Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

- Nhà máy Đồng Nai: KCN Long Đức, Xã Long Đức, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai

- Trong thời gian trước khi chuyển về nhà máy, có thể làm việc tại nhà đối với ứng viên không ở HCM

Yêu cầu:

- Tốt nghiệp Đại học trở lên

- Từ 30-45 tuổi

- Tiếng Nhật hoặc tiếng Anh business, khả năng giao tiếp tốt

- Kinh nghiệm quản lý dự án cho các dự án ERP

- Trên 3 năm làm việc trong bộ phận hệ thống IT cho công ty sản xuất (điện tử, điện cơ)

- Kinh nghiệm làm việc tại công ty Nhật Bản hoặc các công ty vốn nước ngoài.

Tính cách:

- Có khả năng lãnh đạo, thu hút những thành viên khác tham gia vào công việc và phát huy khả năng đàm phán.

- Có thể nhìn nhận vấn đề một cách logic, thúc đẩy team phát triển.

- Chú trọng sự chính xác

- Luôn giữ thái độ tích cực khi làm việc, có thể đưa ra các đề xuất mới mẻ, vượt khỏi các tư tưởng truyền thống.

Ưu tiên:

- Tiếng Nhật N2

- Kinh nghiệm làm việc/du học tại Nhật

- Kinh nghiệm setup nhà máy

- Kinh nghiệm làm việc ở các vị trí như Network Specialist, System Architect

Lương: 2,500 ~ 3,500 USD (GROSS)

Lương:

Phúc lợi:

- Thưởng 1 năm 1 lần (1 tháng lương), Thưởng thành tích cuối kỳ.

- Xe đưa đón từ Hồ Chí Minh xuống Đồng Nai

- Đóng các loại bảo hiểm theo quy định Nhà nước

- Khám sức khỏe định kỳ mỗi năm 1 lần.

- Phụ cấp đi lại, thuê nhà, ăn trưa, Phụ cấp tiếng Nhật, công tác - Hỗ trợ chi phí chuyển nhà

- Nghỉ phép năm có lương, nghỉ thai sản, hiếu hỷ

- Tăng lương 1 lần/năm

