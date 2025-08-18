Tuyển Nhân viên kỹ thuật NITORI Bà Rịa - Vũng Tàu làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: Đường N2, Lô G, KCN Phú Mỹ 3, P. Phước Hòa, TX. Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật

- Quản lý xưởng dệt khí

- Quản lý an toàn, 5S

- Quản lý tiến độ sản xuất, tình trạng máy móc ở xưởng

- Các công việc liên quan theo chỉ thị cấp trên

Yêu Cầu Công Việc

- Nam, tuổi từ 27 đến 35 tuổi

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên

- Kinh nghiêm 5 năm làm việc tại xưởng dệt khí

- Cần cù, chịu khó, yêu thích công việc trong nhà máy sản xuất

- Có thể đi làm theo ca (2 ca hoặc 3 ca)

** QUYỀN LỢI ĐƯỢC HƯỞNG

- Tham gia đầy đủ chế độ Bảo hiểm theo quy định của Luật lao động

- Xét tăng lương vào tháng 4 hàng năm

- Chế độ thưởng hấp dẫn 2 lần/ năm

- Môi trường làm việc năng động, sáng tạo, có nhiều cơ hội phát triển

Quyền Lợi Được Hưởng Tại NITORI Bà Rịa - Vũng Tàu

Cách Thức Ứng Tuyển

