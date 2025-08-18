Tuyển Nhân viên kỹ thuật NITORI Bà Rịa - Vũng Tàu làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại NITORI Bà Rịa - Vũng Tàu
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Đồng Nai: Đường N2, Lô G, KCN Phú Mỹ 3, P. Phước Hòa, TX. Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Thỏa thuận
- Quản lý xưởng dệt khí
- Quản lý an toàn, 5S
- Quản lý tiến độ sản xuất, tình trạng máy móc ở xưởng
- Các công việc liên quan theo chỉ thị cấp trên
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nam, tuổi từ 27 đến 35 tuổi
- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên
- Kinh nghiêm 5 năm làm việc tại xưởng dệt khí
- Cần cù, chịu khó, yêu thích công việc trong nhà máy sản xuất
- Có thể đi làm theo ca (2 ca hoặc 3 ca)
** QUYỀN LỢI ĐƯỢC HƯỞNG
- Tham gia đầy đủ chế độ Bảo hiểm theo quy định của Luật lao động
- Xét tăng lương vào tháng 4 hàng năm
- Chế độ thưởng hấp dẫn 2 lần/ năm
- Môi trường làm việc năng động, sáng tạo, có nhiều cơ hội phát triển
Tại NITORI Bà Rịa - Vũng Tàu Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại NITORI Bà Rịa - Vũng Tàu
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
