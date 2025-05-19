Tuyển Kỹ sư điện Công Ty TNHH Nệm Hava\'s làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

1.1. Quản lý tổ Điện

• Chịu trách nhiệm hoàn thành các hạng mục công việc được cấp trên giao cho Tổ Điện

• Tổ chức, quản lý các công việc được giao cho tổ bao gồm vật tư, công cụ, nhân lực, trình tự công việc.

• Báo cáo công việc của tổ hàng tuần.

• Hướng dẫn tay nghề cho nhân viên trong tổ.

• Cải tiến, bảo dưỡng lớn: tư vấn cho Trưởng phòng khi khảo sát, lên các hạng mục công việc và các giải pháp cụ thể

• Đánh giá nhân viên tổ, đề xuất khen thưởng, nâng/hạ mức lương hợp lý với năng lực của nhân viên

1.2. Bảo dưỡng, sửa chữa

• Tổ chức , phân công việc kiểm tra tình hình hoạt động của hệ thống thiết bị, máy móc, tập trung phần điện, điều khiển, khí nén, thủy lực.

• Tiếp nhận các thông tin sự cố đột xuất liên quan đến máy móc, thiết bị trong nhà máy, lên phương án xử lý và tiến hành sửa chữa nhanh chóng.

• Tìm hiểu nguyên nhân của những sự cố thường xảy ra và tìm hướng xử lý triệt để để không làm ảnh hưởng đến tiến độ sản xuất của nhà máy.

• Tổ chức thực hiện việc bảo trì, bảo dưỡng các máy móc, thiết bị trong nhà máy theo kế hoạch đã được duyệt

• Lưu nội dung công việc vào ghi chép của bộ phận.