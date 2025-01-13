Tuyển Kỹ sư điện Công Ty TNHH VSIP Thái Bình làm việc tại Thái Bình thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH VSIP Thái Bình
Ngày đăng tuyển: 13/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 27/02/2025
Kỹ sư điện

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư điện Tại Công Ty TNHH VSIP Thái Bình

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Thái Bình: Văn phòng tại TT Diêm Điền, Thái Thụy, Thái Bình, Thành phố Thái Bình

Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện Với Mức Lương Thỏa thuận

Mô tả công việc:
• Giám sát thi công công trình điện theo quy định hiện hành
• Giám sát, kiểm tra, thanh tra các công việc của nhà thầu nhằm đảm bảo đạt được mục tiêu và chỉ tiêu của bộ phận.
• Theo dõi chặt chẽ tiến độ công việc Liên lạc và phối hợp với các bên khác nhau để hoàn thành công việc một cách hiệu quả. Xử lý triệt để các trường hợp không tuân thủ trong công việc do nhà thầu thực hiện.
• Chuẩn bị báo cáo bằng văn bản và lưu giữ tài liệu đúng cách.
• Những nhiệm vụ khác có thể được giao.
• Giám sát hoạt động của tất cả các thiết bị và ghi chép lại. Lập kế hoạch và thực hiện các công việc bảo trì định kỳ và phòng ngừa cho hệ thống điện lưới 22kV, trạm biến áp 110kV, hệ thống chiếu sáng đường phố và các công trình liên quan.
• Thường xuyên rà soát hoạt động của nhà máy để theo dõi mức tiêu thụ điện năng, dự đoán và giải quyết kịp thời các vấn đề cũng như xác định các cơ hội cải tiến.
• Hỗ trợ trưởng phòng nâng cao hiệu quả và/hoặc giảm chi phí vận hành.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công Ty TNHH VSIP Thái Bình Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH VSIP Thái Bình

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH VSIP Thái Bình

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: .

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

