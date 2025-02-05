Tuyển Kỹ sư điện Green I-Park làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

Làm việc tại: Văn phòng Green I-Park

Làm việc tại:

Khu công nghiệp Liên Hà Thái ( Green iP-1), huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình

Trách nhiệm

- Theo dõi tình trạng giao nhận mẫu gửi đến phòng thí nghiệm hàng ngày;

- Thực hiện việc phân tích mẫu theo chỉ tiêu yêu cầu tuân thủ qui trình phòng thí nghiệm và đảm bảo tính chính xác, trung thực cũng như tiến độ của kết quả thí nghiệm;

- Thực hiện việc lấy mẫu theo qui trình phòng thí nghiệm hoặc theo yêu cầu của khách hàng;

- Theo dõi tình trạng và chất lượng hóa chất/dụng cụ sử dụng tại phòng thí nghiệm;

- Theo dõi tình trạng hiệu chuẩn/kiểm định dụng cụ thiết bị đo lường phòng thí nghiệm;

- Tuân thủ nội qui an toàn phòng thí nghiệm;

- Phối hợp với nhóm triển khai phương pháp thử nghiệm mới, điều tra nguyên nhân của sự không phù hợp (về phân tích hoặc chất lượng sản phẩm);

- Chịu trách nhiệm trước Phó phòng, Trưởng phòng, Giám đốc Ban về kết quả thực hiện công việc được giao.

Quyền hạn

- Được từ chối tiếp nhận các nhiệm vụ không phù hợp với các quy định của pháp luật;