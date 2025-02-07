Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY TNHH WOO LEE SYSTEM VI NA làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 20 - 100 Triệu

Mức lương 20 - 100 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: Lô A3 khu liền kề KCN Quế Võ - Phương Liễu - Quế Võ - Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện Với Mức Lương 20 - 100 Triệu

- Có kinh nghiệm thiết kế trên 3 năm

- Sử dụng thành thạo phần mềm thiết kế như auto cad, inventer, solidwork ,....

- Trung thực, thông minh, nhanh nhẹn, am hiểu về lĩnh vực máy tự động hóa, có khả năng làm thêm giờ.

Yêu Cầu Công Việc

• Có kinh nghiệm thiết kế trên 5 năm, sử dụng thành thạo phần mềm thiết kế như auto cad, inventer, solidwork ,....

• Trung thực, thông minh, nhanh nhẹn, am hiểu về lĩnh vực máy tự động hóa, có khả năng làm thêm giờ.

Quyền Lợi:

- Lương 20 triệu ~ 100 triệu, có thưởng tháng 13

- Chế độ đãi ngộ tốt. Mức lương thỏa thuận theo năng lực thực tế của ứng viên.

- Hưởng đầy đủ quyền lợi lao động theo luật lao động hiện hành, chế độ đãi ngộ tốt nhất trong cùng ngành, Sếp thoải mái, dễ tính

Tại CÔNG TY TNHH WOO LEE SYSTEM VI NA Thì Được Hưởng Những Gì

Khác

Chế độ đãi ngộ tốt. Mức lương thỏa thuận theo năng lực thực tế của ứng viên. Hưởng đầy đủ quyền lợi lao động theo luật lao động hiện hành. Chế độ đãi ngộ tốt nhất trong cùng ngành. Chế độ đãi ngộ khác biệt theo năng lực lương.

