Tuyển Kỹ sư dự toán xây dựng thu nhập 15 - 20 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Silver Wings, Đường Nguyễn Văn Cừ, Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Lập dự toán:

Bóc tách khối lượng: Tính toán chính xác khối lượng vật tư, nhân công và các hạng mục công việc cần thiết để hoàn thành công trình dựa trên bản vẽ thiết kế.

Lập bảng dự toán: Xây dựng bảng dự toán chi tiết cho từng hạng mục công việc, bao gồm cả chi phí vật tư, nhân công, máy móc thiết bị, vận chuyển và các chi phí khác.

Quản lý chi phí:

Theo dõi tiến độ chi tiêu: Theo dõi chặt chẽ các khoản chi tiêu thực tế so với dự toán để phát hiện và giải quyết kịp thời các phát sinh.

Kiểm soát chi phí: Đề xuất các biện pháp để tiết kiệm chi phí mà không ảnh hưởng đến chất lượng công trình.

Báo cáo chi phí: Lập các báo cáo chi phí định kỳ để cung cấp thông tin cho chủ đầu tư và các bên liên quan.

Quản lý hợp đồng:

Giám sát thực hiện hợp đồng: Giám sát việc thực hiện hợp đồng của các nhà thầu, đảm bảo công việc được thực hiện đúng tiến độ và chất lượng.

Giải quyết tranh chấp: Giải quyết các tranh chấp phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng.

Các công việc khác theo sự phân công của Chỉ huy trưởng

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính, độ tuổi: Nam, từ 23 – 35 tuổi

- Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành liên quan đến Xây dựng

- Kinh nghiệm: Có ít nhất 1-2 năm kinh nghiệm giám sát thi công thực tế

- Am hiểu kiến thức về kiến trúc, xây dựng, vật liệu, các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật

Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Công Nghiệp Việt Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: từ 15 - 20 triệu đồng/ tháng tùy theo năng lực (bao gồm Lương cơ bản + Phụ cấp + Thêm giờ)

Thưởng: Thưởng lễ, Tết theo kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty, ...

Chế độ phúc lợi:

Đóng bảo hiểm theo quy định của Pháp luật ngay khi ký hợp đồng chính thức

Phụ cấp: ăn trưa, công trình, nhà ở, …

13 ngày phép/ năm (gồm 12 ngày phép theo quy định + 01 ngày nghỉ sinh nhật)

Khám sức khỏe định kỳ 1 năm/ lần tại các bệnh viện uy tín

Hưởng chế độ thăm hỏi thai sản, ốm đau, hiếu hỉ theo quy định Công ty

Quà tặng sinh nhật, quà tặng Trung thu, quà tặng 1/6 cho con CB CNV, quà tặng 8/3 và 20/10 cho CB CNV nữ

Hỗ trợ phụ cấp ngoại ngữ từ 1 – 5 triệu khi có các chứng chỉ tiếng Anh, Nhật, Trung theo quy định Công ty

Tham gia các sự kiện nội bộ do Công ty tổ chức: Du lịch trong nước/ nước ngoài, Sinh nhật Công ty, 8/3, 20/10, Giải bóng đá CNV CUP, Tiệc tất niên, các hoạt động từ thiện…

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Công Nghiệp Việt

