Tuyển Kỹ sư dự toán xây dựng thu nhập 10 - 15 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - ARCOMA GROUP, Nhà C7, KĐT Pandora, 53 P. Triều Khúc, Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, Hà Nội 11407, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Lập dự toán công trình

- Lập và quản lí hồ sơ thanh quyết toán

- Quản lý hợp đồng

- Hỗ trợ giấy tờ pháp lý cho dự án

- Có thể làm việc với nhà thầu hoặc chủ đầu tư.

- Thực hiện các công việc theo chỉ đạo trực tiếp từ Trưởng bộ phận và Ban Giám đốc.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Tốt nghiệp ĐH đúng chuyên ngành, thành thạo phần mềm G8

-Có kinh nghiệm làm việc từ 02 năm trở lên.

- Nhanh nhẹn, cẩn thận, giao tiếp tốt.

Tại Công Ty Cổ Phần Tổng Công Ty Arcoma Thì Được Hưởng Những Gì

-Lương:12tr-15tr

- Làm việc từ thứ 2 - thứ 6, nghỉ thứ 7, CN

- Phụ cấp ăn trưa tại công ty

- Được hưởng đầy đủ các chế độ lễ tết,...

- Các chế độ khác theo chính sách của công ty (Lương tháng thứ 13, du lịch, teambuilding, liên hoan..)

- Môi trường làm việc trẻ trung năng động, vui vẻ, thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tổng Công Ty Arcoma

