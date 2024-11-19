Tuyển Kỹ sư dự toán xây dựng thu nhập 10 - 15 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công Ty Cổ Phần Tổng Công Ty Arcoma
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- ARCOMA GROUP, Nhà C7, KĐT Pandora, 53 P. Triều Khúc, Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, Hà Nội 11407, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
- Lập dự toán công trình
- Lập và quản lí hồ sơ thanh quyết toán
- Quản lý hợp đồng
- Hỗ trợ giấy tờ pháp lý cho dự án
- Có thể làm việc với nhà thầu hoặc chủ đầu tư.
- Thực hiện các công việc theo chỉ đạo trực tiếp từ Trưởng bộ phận và Ban Giám đốc.
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
-Tốt nghiệp ĐH đúng chuyên ngành, thành thạo phần mềm G8
-Có kinh nghiệm làm việc từ 02 năm trở lên.
- Nhanh nhẹn, cẩn thận, giao tiếp tốt.
Tại Công Ty Cổ Phần Tổng Công Ty Arcoma Thì Được Hưởng Những Gì
-Lương:12tr-15tr
- Làm việc từ thứ 2 - thứ 6, nghỉ thứ 7, CN
- Phụ cấp ăn trưa tại công ty
- Được hưởng đầy đủ các chế độ lễ tết,...
- Các chế độ khác theo chính sách của công ty (Lương tháng thứ 13, du lịch, teambuilding, liên hoan..)
- Môi trường làm việc trẻ trung năng động, vui vẻ, thân thiện.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tổng Công Ty Arcoma
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
