Tuyển Kỹ Sư Giám Sát thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Phạm Hùng, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc

- Giám sát thi công hệ thống điện , điện nhẹ và báo cháy của các công trình dân dụng và hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà

- Hiểu biết về thiết kế hệ thống điện, điện nhẹ và báo cháy cho công trình dân dụng và hạ tầng ngoài nhà.

- Duyệt bản vẽ shop từ nhà thầu trình.

- Bóc tách được khối lượng

- Thực hiện các công việc khác theo phân công của cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp chuyên ngành thiết bị điện- điện tử, hệ thống điện hoặc các lĩnh vực liên quan khác.

- Có từ 5 năm kinh nghiệm giám sát hệ thống điện điện nhẹ và báo cháy cho nhà cao tầng và hạ tầng khu đô thị

- Nắm vững các quy chuẩn, tiêu chuẩn về ngành điện và PCCC

- Thành thạo Autocad và phần mềm tính toán chuyên ngành

- Có tinh thần cầu thị, nhiệt tình, trung thực, tinh thần trách nhiệm cao.

- Có chứng chỉ giám sát

Quyền Lợi

- Thu nhập: thỏa thuận theo năng lực, kinh nghiệm.

- Hỗ trợ bữa ăn theo quy định.

- Tham gia BHXH sau thử việc.

- Các chế độ đãi ngộ khác: Theo quy định của Tổng công ty và pháp luật

Cách Thức Ứng Tuyển

