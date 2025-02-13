Tuyển Kỹ sư hiện trường Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Alphaco Hà Nội làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập 12 - 18 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư hiện trường Tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Alphaco Hà Nội
- Vĩnh Phúc: Nhà xưởng X1, KCN Bình Xuyên, Thị trấn Đạo Đức, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc
Mô Tả Công Việc Kỹ sư hiện trường Với Mức Lương 12 - 18 Triệu
1. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
• Kiểm tra hồ sơ biện pháp thi công;
• Chịu trách nhiệm trước Chỉ huy phó ME đối với nhiệm vụ được giao về công tác quản lý hồ sơ chất lượng, khối lượng và thanh quyết toán: Kiểm soát hồ sơ QLCL; hồ sơ thanh quyết toán, khối lượng tổ đội
• Triển khai bản vẽ Shopdrawing kịp thời tiến độ triển khai ngoài dự án: Đảm bảo yêu cầu QLCL, quy trình triển khai thi công
• Giữ liên lạc với người làm thanh toán của đơn vị Chủ đầu tư, nhanh chóng thống nhất các loại biên bản mẫu (có mẫu duyệt) bao gồm: Biên bản nghiệm thu, mẫu nhật ký, lấy mẫu vật tư, thí nghiệm… (thống nhất mẫu bằng cách ký xác nhận vào mẫu biên bản).: Kiểm soát hồ sơ QLCL; hồ sơ thanh quyết toán.
• Nắm được bản vẽ đã phê duyệt, dự toán đầu vào và lên danh mục công tác phát sinh (nêu rõ nguyên nhân), đưa ra hướng giải quyết: Kiểm soát khối lượng thanh quyết toán.
• Sau khi tính toán khối lượng thanh toán đối chiếu với khối lượng của kỹ thuật hiện trường nhằm tránh sai sót.: Kiểm soát công tác thanh quyết toán, khối lượng tổ đội
• Kết hợp với cán bộ kỹ thuật hiện trường để nắm giữ các phát sinh mới trong quá trình thi công tạo điều kiện chủ động trong công tác thanh quyết toán. Lưu trữ bản vẽ đã phê duyệt dùng thi công (bản gốc) và bản vẽ thay đổi thiết kế được phê duyệt (bản gốc) trong quá trình thi công.: Kiểm soát lưu trữ và quản lý hồ sơ.
• Trao đổi trực tiếp với chỉ huy phần việc liên quan ngoài khả năng của mình.
Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Alphaco Hà Nội Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Alphaco Hà Nội
