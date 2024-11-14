Tuyển Nông/Lâm/Ngư nghiệp CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUỐC TẾ ECOM làm việc tại Đắk Lắk thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUỐC TẾ ECOM

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUỐC TẾ ECOM
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUỐC TẾ ECOM

Nông/Lâm/Ngư nghiệp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nông/Lâm/Ngư nghiệp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUỐC TẾ ECOM

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đắk Lắk: 27

- 29 Lê Hồng Phong, P.Tân Tiến , TP.Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk., TP Buôn Ma Thuột

Mô Tả Công Việc Nông/Lâm/Ngư nghiệp Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Tư vấn kỹ thuật cây trồng, xây dựng quy trình sử dụng sản phẩm công ty trên các cây trồng
- Hỗ trợ đào tạo sales về cây trồng và sản phẩm
- Kết hợp cùng với bộ phận marketing quay các video về nội dung kỹ thuật cây trồng, cách sử dụng, giới thiệu sản phẩm để đưa lên các nền tảng Tiktok, youtube, facebook tại các vùng trồng hoặc tại văn phòng
- Tổ chức hội thảo đầu bờ; đại lý giới thiệu các sản phẩm mới đến người nông dân,...
- Nghiên cứu thị trường, viết báo cáo và đưa ra các đề xuất;
- Đi thực tế cùng đội sales
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Ban Lãnh đạo

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp ngành Nông nghiệp, Sinh học, Thực vật,... hoặc các chuyên ngành liên quan.
Kỹ năng:
+ Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm kỹ thuật đi vườn về phân bón và thuốc BVTV
+ Có khả năng tổ chức quản lý
Phẩm chất cá nhân:
+ Giọng nói chuẩn
+ Trung thực, tỉ mỉ, chăm chỉ
+ Chịu được áp lực cao trong công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUỐC TẾ ECOM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 10.000.000 – 15.000.0000 VNĐ
Thưởng và các chế độ khác:
- Hưởng các chế độ BHXH, BHTN, BHYT theo quy định của Công ty
- 12 ngày phép có lương/năm
- Lương tháng 13

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUỐC TẾ ECOM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUỐC TẾ ECOM

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUỐC TẾ ECOM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 27-29 Lê Hồng Phong, P.Tân Tiến, TP.Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

