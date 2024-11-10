Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí Công Ty TNHH Hưng Lộc Phước làm việc tại Bình Dương thu nhập 12 - 17 Triệu

Mức lương 12 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Dương: - 59/65 Đường Nguyễn Thị Tươi, Khu phố Tân Phước, phường Tân Bình, Thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương, Thị xã Dĩ An

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế cơ khí

• Làm việc tại bộ phận kinh doanh

• Gặp khách hàng và tư vấn xây dựng (Có hướng dẫn)

• Vẽ mặt bằng xây dựng

• Dự toán khối lượng công trình

• Tính báo giá xây dựng (Có hướng dẫn)

• Các công việc liên quan đến bộ phận do cấp trên yêu cầu.

Yêu Cầu Công Việc

• Có 1 năm ở vị trí tương tự.

• Độ tuổi: 25-35.

• Biết sử dụng Sketchup, biết vẽ phối cảnh 3D là một lợi thế

• Nhanh nhẹn, trung thực, hòa đồng.

• Được toàn quyền triển khai công việc.

• Địa điểm làm việc: Tại Bình Dương

Tại Công Ty TNHH Hưng Lộc Phước Thì Được Hưởng Những Gì

• LƯƠNG: Đề xuất, thỏa thuận khi phỏng vấn.

• Bảo hiểm

• Lương, thưởng lễ, thưởng năm.

• Cùng tham các hoạt động du lịch, vui chơi.

• Cùng chia những khoản thưởng KPI.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Hưng Lộc Phước

