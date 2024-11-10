Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí Công Ty TNHH Hưng Lộc Phước làm việc tại Bình Dương thu nhập 12 - 17 Triệu

Kỹ sư thiết kế cơ khí

Công Ty TNHH Hưng Lộc Phước
Ngày đăng tuyển: 10/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 12/12/2024
Công Ty TNHH Hưng Lộc Phước

Kỹ sư thiết kế cơ khí

Tin tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư thiết kế cơ khí Tại Công Ty TNHH Hưng Lộc Phước

Mức lương
12 - 17 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bình Dương:

- 59/65 Đường Nguyễn Thị Tươi, Khu phố Tân Phước, phường Tân Bình, Thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương, Thị xã Dĩ An

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế cơ khí Với Mức Lương 12 - 17 Triệu

• Làm việc tại bộ phận kinh doanh
• Gặp khách hàng và tư vấn xây dựng (Có hướng dẫn)
• Vẽ mặt bằng xây dựng
• Dự toán khối lượng công trình
• Tính báo giá xây dựng (Có hướng dẫn)
• Các công việc liên quan đến bộ phận do cấp trên yêu cầu.

Với Mức Lương 12 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Có 1 năm ở vị trí tương tự.
• Độ tuổi: 25-35.
• Biết sử dụng Sketchup, biết vẽ phối cảnh 3D là một lợi thế
• Nhanh nhẹn, trung thực, hòa đồng.
• Được toàn quyền triển khai công việc.
• Địa điểm làm việc: Tại Bình Dương

Tại Công Ty TNHH Hưng Lộc Phước Thì Được Hưởng Những Gì

• LƯƠNG: Đề xuất, thỏa thuận khi phỏng vấn.
• Bảo hiểm
• Lương, thưởng lễ, thưởng năm.
• Cùng tham các hoạt động du lịch, vui chơi.
• Cùng chia những khoản thưởng KPI.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Hưng Lộc Phước

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Hưng Lộc Phước

Công Ty TNHH Hưng Lộc Phước

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 59/65 Đường Nguyễn Thị Tươi, Khu Phố Tân Phước, Phường Tân Bình, Thành Phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

