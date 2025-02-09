Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí Công Ty TNHH Xây Dựng Và Phát Triển Khánh Việt làm việc tại Phú Yên thu nhập 8 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư thiết kế cơ khí Tại Công Ty TNHH Xây Dựng Và Phát Triển Khánh Việt
Mức lương
8 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Phú Yên:
- Toàn khu vực,Khánh Hòa, Huyện Phù Yên
Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế cơ khí Với Mức Lương 8 - 20 Triệu
Triển khai thiết kế các công trình tùy theo chuyên môn dưới sự hướng dẫn của Chủ trì hoặc Giám đốc.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Giám đốc
Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ: Tốt nghiệp đại học trở lên
Sử dụng thành thạo các phần mềm chuyên ngành: Autocad, Word, Excel, Powerpoint…
Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Tại Công Ty TNHH Xây Dựng Và Phát Triển Khánh Việt Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: theo thỏa thuận
Ngày nghỉ, lễ, bảo hiểm……theo Quy định của Pháp luật hiện hành và Quy chế Công ty
Tăng lương theo năng lực
Có nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp và thăng tiến
Các vấn đề khác: Trao đổi khi phỏng vấn
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Xây Dựng Và Phát Triển Khánh Việt
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
