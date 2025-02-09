Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí Công Ty TNHH Xây Dựng Và Phát Triển Khánh Việt làm việc tại Phú Yên thu nhập 8 - 20 Triệu

Mức lương 8 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Phú Yên: - Toàn khu vực,Khánh Hòa, Huyện Phù Yên

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế cơ khí Với Mức Lương 8 - 20 Triệu

Triển khai thiết kế các công trình tùy theo chuyên môn dưới sự hướng dẫn của Chủ trì hoặc Giám đốc.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Giám đốc

Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Tốt nghiệp đại học trở lên

Sử dụng thành thạo các phần mềm chuyên ngành: Autocad, Word, Excel, Powerpoint…

Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương

Tại Công Ty TNHH Xây Dựng Và Phát Triển Khánh Việt Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: theo thỏa thuận

Ngày nghỉ, lễ, bảo hiểm……theo Quy định của Pháp luật hiện hành và Quy chế Công ty

Tăng lương theo năng lực

Có nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp và thăng tiến

Các vấn đề khác: Trao đổi khi phỏng vấn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Xây Dựng Và Phát Triển Khánh Việt

