Tuyển Kỹ sư thiết kế điện Công Ty Cổ phần Xây dựng Prime Homes làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 14 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư thiết kế điện Tại Công Ty Cổ phần Xây dựng Prime Homes
- Hồ Chí Minh: 111 đường N2, Sol Villas, phường Cát Lái, TP. Thủ Đức, TP. HCM
Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế điện Với Mức Lương 10 - 14 Triệu
• Xây dựng kế hoạch chi phí, dự toán các chi phí cụ thể để quản lý chi tiêu.
• Lập, theo dõi, kiểm soát các khối lượng, dự toán, Bảng theo dõi dòng tiền, quản lý chi phí của các công trình được giao.
• Xử lý các vấn đề liên quan đến thanh quyết toán phát sinh của công trình.
• Rà soát, kiểm tra, hướng dẫn Ban chỉ huy lập hồ sơ chất lượng, hồ sơ phát sinh và hồ sơ hoàn công;
• Cập nhật, điều chỉnh khối lượng các hạng mục của công trình phát sinh kịp thời và chính xác.
• Thực hiện việc bốc khối lượng, lấy giá, kiểm tra giá từ các nhà cung cấp để ráp giá cho các dự toán.
• Các công việc khác theo sự chỉ đạo từ Trưởng Phòng và Ban Tổng Giám đốc.
Với Mức Lương 10 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Thành thạo tin học văn phòng và các phần mềm chuyên ngành.
• Kỹ năng quản lý chi phí trong xây dựng.
• Có kỹ năng tính toán con số nhanh nhạy, kỹ năng thương thảo – đàm phán.
• Nhanh nhẹn, nhiệt tình, chịu được áp lực trong công việc.
• Cẩn thận, chịu khó và có mong muốn làm việc ổn định, lâu dài.
Tại Công Ty Cổ phần Xây dựng Prime Homes Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ phần Xây dựng Prime Homes
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
