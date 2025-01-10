Tuyển Kỹ sư thiết kế điện Công Ty Cổ phần Xây dựng Prime Homes làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 14 Triệu

Mức lương 10 - 14 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 111 đường N2, Sol Villas, phường Cát Lái, TP. Thủ Đức, TP. HCM

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế điện Với Mức Lương 10 - 14 Triệu

• Xây dựng kế hoạch chi phí, dự toán các chi phí cụ thể để quản lý chi tiêu.

• Lập, theo dõi, kiểm soát các khối lượng, dự toán, Bảng theo dõi dòng tiền, quản lý chi phí của các công trình được giao.

• Xử lý các vấn đề liên quan đến thanh quyết toán phát sinh của công trình.

• Rà soát, kiểm tra, hướng dẫn Ban chỉ huy lập hồ sơ chất lượng, hồ sơ phát sinh và hồ sơ hoàn công;

• Cập nhật, điều chỉnh khối lượng các hạng mục của công trình phát sinh kịp thời và chính xác.

• Thực hiện việc bốc khối lượng, lấy giá, kiểm tra giá từ các nhà cung cấp để ráp giá cho các dự toán.

• Các công việc khác theo sự chỉ đạo từ Trưởng Phòng và Ban Tổng Giám đốc.

Với Mức Lương 10 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp, kinh tế xây dựng hoặc các chuyên ngành liên quan.

• Thành thạo tin học văn phòng và các phần mềm chuyên ngành.

• Kỹ năng quản lý chi phí trong xây dựng.

• Có kỹ năng tính toán con số nhanh nhạy, kỹ năng thương thảo – đàm phán.

• Nhanh nhẹn, nhiệt tình, chịu được áp lực trong công việc.

• Cẩn thận, chịu khó và có mong muốn làm việc ổn định, lâu dài.

Tại Công Ty Cổ phần Xây dựng Prime Homes Thì Được Hưởng Những Gì

