Tuyển Kỹ sư thiết kế điện CÔNG TY TNHH INPA VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 17 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Trịnh Thị Miếng, Thới Tam Thôn, Hóc Môn, Huyện Hóc Môn

Thiết kế, cải tiến và phát triển các sản phẩm tự động hóa của công ty

Thiết kế, lựa chọn thiết bị và lên cấu hình phần cứng cho các dự án tự động hóa

Lập bản vẽ điện

Lập trình PLC, HMI

Tư vấn hỗ trợ bên Cơ khí hoặc khách hàng về sản phẩm cũng như cách cài đặt sử dụng sàn phẩm của công ty

Tham gia lắp đặt, vận hành các sản phẩm tự động do công ty thiết kế

Phát triển và duy trì các phần mềm điều khiển và giám sát các mô hình và hệ thống tự động hóa.

Lên kế hoạch thiết kế, thực hiện và triển khai dự án

Yêu cầu trình độ:

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Điện tự động hóa. (Ưu tiên loại Giỏi)

Yêu cầu kỹ năng:

Sử dụng thành thạo các phần mềm:

+ Thiết kế: Solidword Electrical, AutoCAD Electrical, EPLAN,...

+ Lập trình PLC: Seimen, Mitsubishi, Delta,...

Sử dụng thành thạo một trong các ngôn ngữ lập trình như: C#, Python, Java, JavaScript, SQL, ...

Ưu tiên:

Có kinh nghiệm hoặc từng thiết kế phần mềm quản lí như: WMS, WCS, RSC, hệ thống IoT, ...

Hiểu biết về kết cấu hạ tầng mạng để đảm bảo kết nối liên tục và an toàn

Có nền tảng về Scan dữ liệu hay thu thập dữ liệu như: Barcode, QRcode, RFID, ...

Yêu cầu kinh nghiệm:

Có kinh nghiệm thiết kế hệ thống tự động hóa từ 3 năm trở lên.

Yêu cầu khác:

Chăm chỉ, nhiệt tình trong công việc, có thể làm việc trong môi trường áp lực cao.

Đam mê nghiên cứu, thiết kế, hoạt động R&D, có tinh thần cầu tiến, ham học hỏi.

Có thể đi công tác tùy theo yêu cầu của công việc.

Tại CÔNG TY TNHH INPA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 12-17 triệu/tháng

Hưởng lương tháng thứ 13, thưởng Lễ-Tết

Được đóng bảo hiểm theo quy định của Luật Lao động

Được làm việc trong mội trường chuyên nghiệp, năng động, có cơ hội học hỏi kinh nghiệm và phát triển bản thân

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH INPA VIỆT NAM

