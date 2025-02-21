Tuyển Kỹ sư thiết kế điện Tập Đoàn FECON làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

1. Thực hiện hồ sơ đấu thầu dưới sự chỉ đạo của chủ trì dự án, bao gồm:

- Tiếp nhận thông tin đấu thầu dự án bao gồm: quy mô dự án, giai đoạn dự án, phạm vi công việc, tính khả thi của dự án, năng lực cạnh tranh của FECON cho dự án; nghiên cứu yêu cầu về kỹ thuật và tham gia họp triển khai đấu thầu;

- Làm rõ yêu cầu kỹ thuật, phạm vi công việc, yêu cầu về chất lượng, tiến độ và yêu cầu khác của dự án;

- Lập hồ sơ đề xuất kỹ thuật, đảm bảo giải pháp kỹ thuật là tối ưu nhất, phù hợp với các tiêu chuẩn thiết kế và thi công hiện hành, đồng thời vẫn đáp ứng yêu cầu của khách hàng.

2. Thực hiện công tác Quản lý và kiểm soát hồ sơ thiết kế kỹ thuật, hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công các dự án dưới sự chỉ đạo của Chủ trì dự án, bao gồm:

- Tổ chức khảo sát dự án, thu thập dữ liệu đầu vào thiết kế, lập hồ sơ thiết kế sơ bộ (Concept/FEED);

- Lập yêu cầu khảo sát và nhiệm vụ thiết kế, lựa chọn đơn vị tư vấn thiết kế và chuyên gia thực hiện công tác Thiết kế kỹ thuật, Thiết kế bản vẽ thi công;

- Quản lý và kiểm soát hồ sơ thiết kế kỹ thuật, hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công;

- Phối hợp Chủ đầu tư, đơn vị tư vấn và các cơ quan chức năng để phê duyệt hồ sơ thiết kế kỹ thuật, hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công;

- Kiểm soát hồ sơ thiết kế trong quá trình thi công theo kế hoạch định kỳ, hỗ trợ Ban điều hành xử lý các vấn đề về kỹ thuật;

- Soát xét hồ sơ, kiểm soát chất lượng hồ sơ kỹ thuật của các dự án, hạng mục dự án theo đề xuất của các công ty thành viên và các Ban điều hành dự án.

3. Thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến Tối ưu hóa giải pháp kỹ thuật

4. Thực hiện Giám sát độc lập về kỹ thuật, biện pháp thi công tại các Dự án

5. Triển khai xây dựng mô hình và ứng dụng BIM trong việc lập Hồ sơ đề xuất kỹ thuật