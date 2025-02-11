Tuyển Kỹ sư thiết kế điện Công ty cổ phần kỹ thuật Sigma làm việc tại Hà Nội thu nhập 750 - 1,000 USD

Mức lương 750 - 1,000 USD Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 27, tòa A tòa nhà HUD Tower, số 37 Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế điện Với Mức Lương 750 - 1,000 USD

- Tính toán, thiết kế hệ thống

- Lập spec thông số kỹ thuật và kiểm tra spec

- Bóc khối lượng, lấy giá và lập tổng hợp giá thầu.

- Chuẩn bị hồ sơ thầu

Yêu Cầu Công Việc

- Từ 25 tuổi trở lên

- Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm thiết kế/ đấu thầu ĐIỆN

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Hệ thống điện, tự động hóa …

- Ưu tiên ứng viên đã làm từ các công ty thiết kế cơ điện hoặc tổng thầu D&B cơ điện; sử dụng thành thạo Revit Mep

- Sử dụng thành thạo phần mềm Autocad, Microsoft Project, các phần mềm văn phòng Word, Excel……..

- Biết sử dụng các phần mềm chuyên ngành.

*** Quyền Lợi Được Hưởng:

• Lương (20tr – 28tr) tùy theo năng lực, kinh nghiệm

• Thưởng tháng 13, thưởng dự án

