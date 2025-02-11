Tuyển Kỹ sư thiết kế điện Công ty cổ phần kỹ thuật Sigma làm việc tại Hà Nội thu nhập 750 - 1,000 USD

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư thiết kế điện Tại Công ty cổ phần kỹ thuật Sigma
Mức lương
750 - 1,000 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tầng 27, tòa A tòa nhà HUD Tower, số 37 Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội
Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế điện Với Mức Lương 750 - 1,000 USD
- Tính toán, thiết kế hệ thống
- Lập spec thông số kỹ thuật và kiểm tra spec
- Bóc khối lượng, lấy giá và lập tổng hợp giá thầu.
- Chuẩn bị hồ sơ thầu
Với Mức Lương 750 - 1,000 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Từ 25 tuổi trở lên
- Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm thiết kế/ đấu thầu ĐIỆN
Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm
- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Hệ thống điện, tự động hóa …
- Ưu tiên ứng viên đã làm từ các công ty thiết kế cơ điện hoặc tổng thầu D&B cơ điện; sử dụng thành thạo Revit Mep
- Sử dụng thành thạo phần mềm Autocad, Microsoft Project, các phần mềm văn phòng Word, Excel……..
- Biết sử dụng các phần mềm chuyên ngành.
*** Quyền Lợi Được Hưởng:
• Lương (20tr – 28tr) tùy theo năng lực, kinh nghiệm
• Thưởng tháng 13, thưởng dự án
Tại Công ty cổ phần kỹ thuật Sigma Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần kỹ thuật Sigma
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
