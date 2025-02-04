Tuyển Kỹ sư thiết kế điện Công Ty TNHH Cresyn Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 700 - 1,500 USD

Công Ty TNHH Cresyn Hà Nội
Ngày đăng tuyển: 04/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/03/2025
Kỹ sư thiết kế điện

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư thiết kế điện Tại Công Ty TNHH Cresyn Hà Nội

Mức lương
700 - 1,500 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 3rd floor, building N04B

- T1, Ngoai Giao Doan Area, Xuan Tao Ward, Bac Tu Liem, Hanoi

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế điện Với Mức Lương 700 - 1,500 USD

Cresyn Hà Nội R&D Center - văn phòng nghiên cứu và phát triển các sản phẩm tai nghe bluetooh, headphone, tai nghe có dây, dây cáp) mở rộng quy mô nên cần tuyển kỹ sư RF
Mô tả công việc
• Thiết kế, phát triển và tối ưu hóa các hệ thống RF (Radio Frequency) trong các thiết bị âm thanh, truyền thông không dây.
• Phân tích và kiểm tra hiệu suất RF để đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn và yêu cầu kỹ thuật.
• Xây dựng các mô hình mô phỏng và kiểm tra mạch RF, tối ưu hóa tín hiệu và giảm thiểu nhiễu.
• Phối hợp với các nhóm phần cứng và phần mềm để đảm bảo tính tương thích và hiệu quả của hệ thống RF trong các sản phẩm.
• Nghiên cứu và áp dụng các công nghệ RF tiên tiến trong quá trình phát triển sản phẩm.
• Thực hiện đo lường và kiểm tra tín hiệu RF bằng các công cụ và thiết bị chuyên dụng.

Với Mức Lương 700 - 1,500 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu công việc
• Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Điện tử Viễn thông, Kỹ thuật Điện tử, Kỹ thuật RF hoặc các ngành liên quan.

Tại Công Ty TNHH Cresyn Hà Nội Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Cresyn Hà Nội

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Cresyn Hà Nội

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 3, tòa N04B-T1, Khu ngoại giao đoàn, Phường Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

