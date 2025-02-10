Tuyển Kỹ sư thiết kế điện CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ NỘI THẤT AKI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ NỘI THẤT AKI
Ngày đăng tuyển: 10/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/03/2025
CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ NỘI THẤT AKI

Kỹ sư thiết kế điện

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư thiết kế điện Tại CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ NỘI THẤT AKI

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 65 đường 7, Khu phố 5, Phường An Phú, Thủ Đức, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế điện

Khảo sát công trình;
Triển khai bản vẽ thiết kế và bản vẽ shopdrawing;
Bóc tách khối lượng vật tư thiết bị & lập hồ sơ dự toán;
Kiểm soát khối lượng phát sinh do thay đổi thiết kế;
Phối hợp với BP Thi Công để triển khai thi công, giám sát & xử lý các phát sinh trong phạm vi cho phép để đảm bảo đúng tiến độ dự án;
Tham gia nghiệm thu, đánh giá chất lượng dự án;
Lập hồ sơ hoàn công, thanh quyết toán;
Phối hợp với BP Thi Công kiểm tra xác nhận khối lượng thanh toán cho đội thi công;
Chủ động phối hợp với các nhân viên phòng ban khác trong các công việc liên quan;
Xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với các nhà thầu M&E để cùng xử lý công việc kịp thời, hiệu quả;
Các công việc khác được yêu cầu từ QLTT/TBP.

Yêu Cầu Công Việc

– Nam, tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành điện.
– Ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm việc, ưu tiên lĩnh vực thiết kế thi công nội thất văn phòng.
– Có kiến thức chuyên môn về MEP ( điện, điều hòa thông gió, PCCC)
– Có khả năng sử dụng các phần mềm Autocad, Excel, và các phần mềm tính toán liên quan
– Có khả năng giao tiếp tiếng anh trình độ B.
– Khả năng làm việc nhóm và sắp xếp công việc, Tinh thần làm việc cầu tiến, ham học hỏi.
– Có kỹ năng giao tiếp với khách hàng.

Quyền Lợi

– Thu nhập : Lương + Thưởng dự án + Thưởng năm theo hiệu quả công việc.
– Chế độ lao động theo quy định Luật lao động: BHXH
– Ngày phép năm theo quy định,
– Thưởng các ngày lễ trong năm…

Cách Thức Ứng Tuyển

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ NỘI THẤT AKI

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ NỘI THẤT AKI

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 12th Floor, Daeha Building, 360 Kim Ma Street, Ba Dinh Dist, Ha Noi Viet Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

