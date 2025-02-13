Tuyển Kỹ sư thiết kế điện Công Ty TNHH Xây Dựng Dcons làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 18 Triệu

I. CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ:

1. Quản lý, lập kế hoạch và triển khai công việc.

• Kết nối thông tin, nhận bản vẽ thiết kế phát hành từ các đơn vị chủ đầu tư, tư vấn thiết kế, nhà thầu chính đến BCH công trường.

• Phân tích, nắm bắt, phản hồi và giải quyết các vướng mắc bản vẽ thiết kế.

• Căn cứ vào tiến độ thi công của dự án kết hợp BCH công trường lập kế hoạch, tiến độ triển khai các hạng mục bản vẽ shop.

• Triển khai bản vẽ shop drawing đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật và kết hợp cùng ban chỉ huy công trường đưa ra phương án thi công tối ưu, tiết kiệm để trình duyệt NTC, TVGS, CĐT.

• Quản lý, phát hành và lưu trữ bản vẽ thi công trên công trường.

• Kiểm tra thực thi theo đúng bản vẽ trên công trường.

• Cập nhật, lưu trữ bản vẽ và phối hợp với bộ phận QS để tính các phát sinh khi cần.

• Triển khai bản vẽ hoàn công phục vụ công tác thanh quyết toán công trình.

2. Quản lý công việc của đơn vị thầu phụ.

• Kết hợp với bộ phận QS, BCH công trường yêu cầu các đơn vị thầu phụ tham gia triển khai bản vẽ shop của hạng mục thi công.

• Kiểm soát các yêu cầu kỹ thuật, tiến độ thực hiện, trình bày bản vẽ của các đơn vị thầu phụ.

3. Triển khai, kiểm tra bản vẽ biện pháp thi công.