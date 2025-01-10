Tuyển Kỹ sư thiết kế điện Toyo International Company Limited (T.i.c) làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 18 Triệu

- Nhiệt tình, chịu khó đối với công việc và có sự phấn đấu học hỏi trong công tác quản lý cũng như chuyên môn.

- Lập bản vẽ shop-drawing chi tiết từ bản vẽ thiết kế.

- Kết cấu công trình: Bê tông làm móng, dầm đất, cột, dầm, sàn…, Tường khối, Trát, Vỏ cầu thang…

- Công tác kết cấu thép: Cột, dầm, kèo, xà gồ, dầm, tấm ốp tường & mái

- Công tác hoàn thiện: Mặt bằng, Chi tiết mặt cắt vách ngăn, ốp lát, trần, cửa đi & cửa sổ...

- Công trình bên ngoài: Đường, hệ thống thoát nước,...

- Kiểm tra bản vẽ thi công của nhà thầu phụ đối với các loại bản vẽ trên

- Phối hợp với các phòng ban liên quan như thiết kế, QS & Construction để chuẩn bị bản vẽ thi công trình duyệt bao gồm các chi tiết liên quan của phần dân dụng và phần M&E

- Đảm bảo rằng tất cả các bản vẽ shop phải được thực hiện theo tiêu chuẩn TOYO, có tính thực tế, dễ hiểu, có thể đáp ứng được mong đợi của Khách hàng và mang lại lợi nhuận tốt cho Công ty.