Tuyển Kỹ sư thiết kế điện Toyo International Company Limited (T.i.c) làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 18 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư thiết kế điện Tại Toyo International Company Limited (T.i.c)
- Hà Nội: Hà Nội, Việt Nam, Huyện Quảng Ninh
Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế điện Với Mức Lương Đến 18 Triệu
- Nhiệt tình, chịu khó đối với công việc và có sự phấn đấu học hỏi trong công tác quản lý cũng như chuyên môn.
- Lập bản vẽ shop-drawing chi tiết từ bản vẽ thiết kế.
- Kết cấu công trình: Bê tông làm móng, dầm đất, cột, dầm, sàn…, Tường khối, Trát, Vỏ cầu thang…
- Công tác kết cấu thép: Cột, dầm, kèo, xà gồ, dầm, tấm ốp tường & mái
- Công tác hoàn thiện: Mặt bằng, Chi tiết mặt cắt vách ngăn, ốp lát, trần, cửa đi & cửa sổ...
- Công trình bên ngoài: Đường, hệ thống thoát nước,...
- Kiểm tra bản vẽ thi công của nhà thầu phụ đối với các loại bản vẽ trên
- Phối hợp với các phòng ban liên quan như thiết kế, QS & Construction để chuẩn bị bản vẽ thi công trình duyệt bao gồm các chi tiết liên quan của phần dân dụng và phần M&E
- Đảm bảo rằng tất cả các bản vẽ shop phải được thực hiện theo tiêu chuẩn TOYO, có tính thực tế, dễ hiểu, có thể đáp ứng được mong đợi của Khách hàng và mang lại lợi nhuận tốt cho Công ty.
Với Mức Lương Đến 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành hệ chính qui.
- Sử dụng AutoCad 2D tạo bản vẽ xây dựng nhà xưởng
Tại Toyo International Company Limited (T.i.c) Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Toyo International Company Limited (T.i.c)
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
