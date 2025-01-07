Tuyển Kỹ sư thiết kế điện Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bất Động Sản Prime LAND làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

• Tư vấn và đề xuất giải pháp thiết kế MEP: Cung cấp các giải pháp thiết kế hệ thống MEP (Cơ điện, Nước, Điều hòa không khí, PCCC) tối ưu, đảm bảo công năng sử dụng và thẩm mỹ của công trình. Đảm bảo thiết kế phù hợp với các tiêu chuẩn kỹ thuật và yêu cầu của dự án.

• Quản lý tiến độ và chất lượng thiết kế: Giám sát và quản lý tiến độ, chất lượng hồ sơ thiết kế, đảm bảo các hạng mục MEP được triển khai đúng tiến độ và đạt chất lượng cao. Phối hợp với các bộ môn thiết kế khác trong quá trình thực hiện dự án.

• Quản lý thiết kế cho các dự án đa dạng: Chịu trách nhiệm quản lý thiết kế MEP cho các dự án công trình như biệt thự, các tòa nhà cao tầng, khách sạn nghỉ dưỡng, khu resort và các dự án bất động sản khác.

• Kiểm soát và đánh giá hồ sơ thiết kế: Kiểm tra và đảm bảo hồ sơ thiết kế MEP đáp ứng đầy đủ yêu cầu nhiệm vụ thiết kế, tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành. Phát hiện và xử lý các bất cập trong hồ sơ thiết kế.

• Giải quyết các vấn đề liên bộ môn: Kiểm tra sự tương thích giữa hệ thống MEP và các bộ môn khác như Kiến trúc, Kết cấu, Hạ tầng kỹ thuật, nhằm đảm bảo tính khả thi và hiệu quả của toàn bộ dự án.

