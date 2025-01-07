Tuyển Kỹ sư thiết kế điện Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bất Động Sản Prime LAND làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bất Động Sản Prime LAND
Ngày đăng tuyển: 07/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 21/02/2025
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bất Động Sản Prime LAND

Kỹ sư thiết kế điện

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư thiết kế điện Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bất Động Sản Prime LAND

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 5, Tòa nhà VINAHUD, số 105 phố Nguyễn Bá Khoản, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế điện Với Mức Lương Thỏa thuận

• Tư vấn và đề xuất giải pháp thiết kế MEP: Cung cấp các giải pháp thiết kế hệ thống MEP (Cơ điện, Nước, Điều hòa không khí, PCCC) tối ưu, đảm bảo công năng sử dụng và thẩm mỹ của công trình. Đảm bảo thiết kế phù hợp với các tiêu chuẩn kỹ thuật và yêu cầu của dự án.
• Tư vấn và đề xuất giải pháp thiết kế MEP:
• Quản lý tiến độ và chất lượng thiết kế: Giám sát và quản lý tiến độ, chất lượng hồ sơ thiết kế, đảm bảo các hạng mục MEP được triển khai đúng tiến độ và đạt chất lượng cao. Phối hợp với các bộ môn thiết kế khác trong quá trình thực hiện dự án.
• Quản lý tiến độ và chất lượng thiết kế:
• Quản lý thiết kế cho các dự án đa dạng: Chịu trách nhiệm quản lý thiết kế MEP cho các dự án công trình như biệt thự, các tòa nhà cao tầng, khách sạn nghỉ dưỡng, khu resort và các dự án bất động sản khác.
• Quản lý thiết kế cho các dự án đa dạng:
• Kiểm soát và đánh giá hồ sơ thiết kế: Kiểm tra và đảm bảo hồ sơ thiết kế MEP đáp ứng đầy đủ yêu cầu nhiệm vụ thiết kế, tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành. Phát hiện và xử lý các bất cập trong hồ sơ thiết kế.
• Kiểm soát và đánh giá hồ sơ thiết kế:
• Giải quyết các vấn đề liên bộ môn: Kiểm tra sự tương thích giữa hệ thống MEP và các bộ môn khác như Kiến trúc, Kết cấu, Hạ tầng kỹ thuật, nhằm đảm bảo tính khả thi và hiệu quả của toàn bộ dự án.
• Giải quyết các vấn đề liên bộ môn:

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bất Động Sản Prime LAND Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bất Động Sản Prime LAND

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bất Động Sản Prime LAND

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bất Động Sản Prime LAND

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 5, Tòa nhà Vinahud, số 105 phố Nguyễn Bá Khoản, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

