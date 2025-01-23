Tuyển Kỹ sư thiết kế điện Chi Nhánh Công Ty TNHH transcosmos Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 360 - 500 USD

- Sử dụng các phần mềm kỹ thuật để tạo nhập dữ liệu, nghiên cứu thiết kế các dự án cho các công ty khách hàng (công ty sản xuất cơ khí ô tô, xe máy… từ Nhật Bản).

- Các công việc khác theo sự chỉ đạo của cấp trên.

- Thời gian làm việc: 8h - 17h từ thứ 2 - thứ 6.

CÁC PHÚC LỢI DÀNH CHO BẠN:

- Lương tháng thứ 13, thưởng định kỳ 2 lần/năm.

- Xét thăng tiến 2 lần/năm, tăng lương 1 lần/năm, lộ trình thăng tiến rõ ràng.

- Bảo hiểm đầy đủ sau 2 tháng thử việc.

- Quà cho nhân viên vào các dịp lễ, Tết.

- Khám sức khỏe miễn thường niên, các hoạt động team building hàng năm.

- Trang bị đầy đủ trang thiết bị làm việc.

- Môi trường công ty Nhật chuyên nghiệp.

*** Ứng viên có kinh nghiệm quản lý sẽ được cân nhắc vào các vị trí trưởng nhóm/giám sát với mức thu nhập hấp dẫn.

