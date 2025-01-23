Tuyển Kỹ sư thiết kế điện Chi Nhánh Công Ty TNHH transcosmos Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 360 - 500 USD

Tuyển Kỹ sư thiết kế điện Chi Nhánh Công Ty TNHH transcosmos Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 360 - 500 USD

Chi Nhánh Công Ty TNHH transcosmos Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 23/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/03/2025
Chi Nhánh Công Ty TNHH transcosmos Việt Nam

Kỹ sư thiết kế điện

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư thiết kế điện Tại Chi Nhánh Công Ty TNHH transcosmos Việt Nam

Mức lương
360 - 500 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 20 toà nhà VTC Online, số 18 phố Tam Trinh, Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế điện Với Mức Lương 360 - 500 USD

- Sử dụng các phần mềm kỹ thuật để tạo nhập dữ liệu, nghiên cứu thiết kế các dự án cho các công ty khách hàng (công ty sản xuất cơ khí ô tô, xe máy… từ Nhật Bản).
- Các công việc khác theo sự chỉ đạo của cấp trên.
- Thời gian làm việc: 8h - 17h từ thứ 2 - thứ 6.
CÁC PHÚC LỢI DÀNH CHO BẠN:
- Lương tháng thứ 13, thưởng định kỳ 2 lần/năm.
- Xét thăng tiến 2 lần/năm, tăng lương 1 lần/năm, lộ trình thăng tiến rõ ràng.
- Bảo hiểm đầy đủ sau 2 tháng thử việc.
- Quà cho nhân viên vào các dịp lễ, Tết.
- Khám sức khỏe miễn thường niên, các hoạt động team building hàng năm.
- Trang bị đầy đủ trang thiết bị làm việc.
- Môi trường công ty Nhật chuyên nghiệp.
*** Ứng viên có kinh nghiệm quản lý sẽ được cân nhắc vào các vị trí trưởng nhóm/giám sát với mức thu nhập hấp dẫn.
Ứng viên có kinh nghiệm quản lý sẽ được cân nhắc vào các vị trí trưởng nhóm/giám sát với mức thu nhập hấp dẫn.

Với Mức Lương 360 - 500 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Chi Nhánh Công Ty TNHH transcosmos Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi Nhánh Công Ty TNHH transcosmos Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Chi Nhánh Công Ty TNHH transcosmos Việt Nam

Chi Nhánh Công Ty TNHH transcosmos Việt Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: HỒ CHÍ MINH: Tòa nhà SCETPA: 19A Đường Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình, TP. HCM. HÀ NỘI: Tầng 8 & tầng 20 Toà nhà VTC Online, số 18 Phố Tam Trinh, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng, HN.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-ky-su-thiet-ke-dien-thu-nhap-360-500-thang-tai-ha-noi-job303461
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Palfinger Marine Vietnam Co., Ltd
Tuyển Kỹ sư thiết kế điện Palfinger Marine Vietnam Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
Palfinger Marine Vietnam Co., Ltd
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nội Hưng Yên Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Theta Engineering
Tuyển Kỹ sư thiết kế điện Công ty TNHH Theta Engineering làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Theta Engineering
Hạn nộp: 05/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Andes E&C Việt Nam
Tuyển Kỹ sư thiết kế điện Công ty Cổ phần Andes E&C Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần Andes E&C Việt Nam
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 14 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP TỰ ĐỘNG HÓA DNBC
Tuyển Kỹ sư thiết kế điện CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP TỰ ĐỘNG HÓA DNBC làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP TỰ ĐỘNG HÓA DNBC
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 17 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Neweb Vietnam Co.,ltd (WNC)
Tuyển Kỹ sư thiết kế điện Neweb Vietnam Co.,ltd (WNC) làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận
Neweb Vietnam Co.,ltd (WNC)
Hạn nộp: 07/09/2025
Hà Nam Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Mektec Manufacturing Corporation (Vietnam) Ltd.
Tuyển Kỹ sư thiết kế điện Mektec Manufacturing Corporation (Vietnam) Ltd. làm việc tại Hưng Yên thu nhập 16 - 23 Triệu
Mektec Manufacturing Corporation (Vietnam) Ltd.
Hạn nộp: 24/08/2025
Hưng Yên Hải Dương Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT IMES VIỆT NAM
Tuyển Kỹ sư thiết kế điện CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT IMES VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT IMES VIỆT NAM
Hạn nộp: 05/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ALPHA MECH
Tuyển Kỹ sư thiết kế điện CÔNG TY TNHH ALPHA MECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ALPHA MECH
Hạn nộp: 08/09/2025
Hà Nội Hưng Yên Đã hết hạn 11 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN STPOWER
Tuyển Kỹ sư thiết kế điện CÔNG TY CỔ PHẦN STPOWER làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN STPOWER
Hạn nộp: 29/08/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Cường Thịnh
Tuyển Kỹ sư thiết kế điện Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Cường Thịnh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Cường Thịnh
Hạn nộp: 04/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 7 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 20 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 15 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Hạn nộp: 10/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH FISA VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH FISA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
Công ty TNHH FISA VIỆT NAM
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Công Nghiệp Tes Việt Nam
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH Công Nghiệp Tes Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
Công ty TNHH Công Nghiệp Tes Việt Nam
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HEIZKA VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN HEIZKA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN HEIZKA VIỆT NAM
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Palfinger Marine Vietnam Co., Ltd
Tuyển Kỹ sư thiết kế điện Palfinger Marine Vietnam Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
Palfinger Marine Vietnam Co., Ltd
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nội Hưng Yên Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Theta Engineering
Tuyển Kỹ sư thiết kế điện Công ty TNHH Theta Engineering làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Theta Engineering
Hạn nộp: 05/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Andes E&C Việt Nam
Tuyển Kỹ sư thiết kế điện Công ty Cổ phần Andes E&C Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần Andes E&C Việt Nam
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 14 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP TỰ ĐỘNG HÓA DNBC
Tuyển Kỹ sư thiết kế điện CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP TỰ ĐỘNG HÓA DNBC làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP TỰ ĐỘNG HÓA DNBC
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 17 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Neweb Vietnam Co.,ltd (WNC)
Tuyển Kỹ sư thiết kế điện Neweb Vietnam Co.,ltd (WNC) làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận
Neweb Vietnam Co.,ltd (WNC)
Hạn nộp: 07/09/2025
Hà Nam Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Mektec Manufacturing Corporation (Vietnam) Ltd.
Tuyển Kỹ sư thiết kế điện Mektec Manufacturing Corporation (Vietnam) Ltd. làm việc tại Hưng Yên thu nhập 16 - 23 Triệu
Mektec Manufacturing Corporation (Vietnam) Ltd.
Hạn nộp: 24/08/2025
Hưng Yên Hải Dương Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT IMES VIỆT NAM
Tuyển Kỹ sư thiết kế điện CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT IMES VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT IMES VIỆT NAM
Hạn nộp: 05/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ALPHA MECH
Tuyển Kỹ sư thiết kế điện CÔNG TY TNHH ALPHA MECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ALPHA MECH
Hạn nộp: 08/09/2025
Hà Nội Hưng Yên Đã hết hạn 11 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN STPOWER
Tuyển Kỹ sư thiết kế điện CÔNG TY CỔ PHẦN STPOWER làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN STPOWER
Hạn nộp: 29/08/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Cường Thịnh
Tuyển Kỹ sư thiết kế điện Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Cường Thịnh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Cường Thịnh
Hạn nộp: 04/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Kỹ sư thiết kế điện Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Kisato làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Kisato
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kỹ sư thiết kế điện Công Ty TNHH Hợp Tác Phát Triển Nguồn Nhân Lực Winwinjapan làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 40 Triệu Công Ty TNHH Hợp Tác Phát Triển Nguồn Nhân Lực Winwinjapan
25 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kỹ sư thiết kế điện Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Công Nghiệp Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Công Nghiệp Việt
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ sư thiết kế điện CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ NỘI THẤT AKI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ NỘI THẤT AKI
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Kỹ sư thiết kế điện Công Ty Cổ Phần Phát Triển Kỹ Thuật Điện Cao Thế Systech làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Công Ty Cổ Phần Phát Triển Kỹ Thuật Điện Cao Thế Systech
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư thiết kế điện Công ty CP phát triển Công nghệ & Môi trường TDP làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 25 Triệu Công ty CP phát triển Công nghệ & Môi trường TDP
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư thiết kế điện Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Viteq Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Viteq Việt Nam
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư thiết kế điện Công Ty TNHH Cosmo D&C làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Cosmo D&C
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư thiết kế điện Công ty cổ phần kỹ thuật Sigma làm việc tại Hà Nội thu nhập 750 - 1,000 USD Công ty cổ phần kỹ thuật Sigma
750 - 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư thiết kế điện Mektec Manufacturing Corporation (Vietnam) Ltd. làm việc tại Hưng Yên thu nhập 500 - 700 Triệu Mektec Manufacturing Corporation (Vietnam) Ltd.
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư thiết kế điện Công Ty CP Xây Dựng Phục Hưng Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 500 USD Công Ty CP Xây Dựng Phục Hưng Holdings
Trên 500 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư thiết kế điện Công ty TNHH Công nghệ Welco Việt Nam làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Công nghệ Welco Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư thiết kế điện Công Ty TNHH Kỹ Thuật Taikisha Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 800 USD Công Ty TNHH Kỹ Thuật Taikisha Việt Nam
500 - 800 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư thiết kế điện Công Ty CP Ứng Dụng Và Phát Triển Công Nghệ Thông Tin (Ait Corp) làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 22 Triệu Công Ty CP Ứng Dụng Và Phát Triển Công Nghệ Thông Tin (Ait Corp)
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư thiết kế điện Japan Construction Management Corporation làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Japan Construction Management Corporation
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư thiết kế điện Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bất Động Sản Prime LAND làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bất Động Sản Prime LAND
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư thiết kế điện Chi Nhánh Công Ty TNHH transcosmos Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 360 - 500 USD Chi Nhánh Công Ty TNHH transcosmos Việt Nam
360 - 500 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư thiết kế điện Toyo International Company Limited (T.i.c) làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 18 Triệu Toyo International Company Limited (T.i.c)
Tới 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư thiết kế điện MDA E&C Co.,ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 22 Triệu MDA E&C Co.,ltd
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư thiết kế điện CÔNG TY CỔ PHẦN HTC VIỄN THÔNG QUỐC TẾ làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN HTC VIỄN THÔNG QUỐC TẾ
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư thiết kế điện Công Ty TNHH Cresyn Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 700 - 1,500 USD Công Ty TNHH Cresyn Hà Nội
700 - 1,500 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư thiết kế điện CÔNG TY CỔ PHẦN HẠ TẦNG VÀ XÂY DỰNG INTECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN HẠ TẦNG VÀ XÂY DỰNG INTECH
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư thiết kế điện LS Electronics Vietnam làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận LS Electronics Vietnam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư thiết kế điện Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Viteq Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Viteq Việt Nam
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư thiết kế điện Công Ty TNHH Xây Dựng Dcons làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 18 Triệu Công Ty TNHH Xây Dựng Dcons
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư thiết kế điện Công ty cổ phần kỹ thuật Sigma làm việc tại Bắc Giang thu nhập 700 - 950 USD Công ty cổ phần kỹ thuật Sigma
700 - 950 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư thiết kế điện Tập Đoàn FECON làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Tập Đoàn FECON
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư thiết kế điện Công ty cổ phần kỹ thuật Sigma làm việc tại Hà Nội thu nhập 850 - 1,200 USD Công ty cổ phần kỹ thuật Sigma
850 - 1,200 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư thiết kế điện Công Ty TNHH Thiết Bị Cơ Điện Smartme làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu Công Ty TNHH Thiết Bị Cơ Điện Smartme
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư thiết kế điện CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG MAXHOME MIỀN BẮC VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG MAXHOME MIỀN BẮC VIỆT NAM
15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm