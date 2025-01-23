Tuyển Kỹ sư thiết kế điện Chi Nhánh Công Ty TNHH transcosmos Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 360 - 500 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư thiết kế điện Tại Chi Nhánh Công Ty TNHH transcosmos Việt Nam
- Hà Nội: Tầng 20 toà nhà VTC Online, số 18 phố Tam Trinh, Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế điện Với Mức Lương 360 - 500 USD
- Sử dụng các phần mềm kỹ thuật để tạo nhập dữ liệu, nghiên cứu thiết kế các dự án cho các công ty khách hàng (công ty sản xuất cơ khí ô tô, xe máy… từ Nhật Bản).
- Các công việc khác theo sự chỉ đạo của cấp trên.
- Thời gian làm việc: 8h - 17h từ thứ 2 - thứ 6.
CÁC PHÚC LỢI DÀNH CHO BẠN:
- Lương tháng thứ 13, thưởng định kỳ 2 lần/năm.
- Xét thăng tiến 2 lần/năm, tăng lương 1 lần/năm, lộ trình thăng tiến rõ ràng.
- Bảo hiểm đầy đủ sau 2 tháng thử việc.
- Quà cho nhân viên vào các dịp lễ, Tết.
- Khám sức khỏe miễn thường niên, các hoạt động team building hàng năm.
- Trang bị đầy đủ trang thiết bị làm việc.
- Môi trường công ty Nhật chuyên nghiệp.
*** Ứng viên có kinh nghiệm quản lý sẽ được cân nhắc vào các vị trí trưởng nhóm/giám sát với mức thu nhập hấp dẫn.
Với Mức Lương 360 - 500 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Chi Nhánh Công Ty TNHH transcosmos Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi Nhánh Công Ty TNHH transcosmos Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
