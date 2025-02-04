Tuyển Kỹ sư thiết kế điện Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Kisato làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Tuyển Kỹ sư thiết kế điện Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Kisato làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Kisato
Ngày đăng tuyển: 04/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/03/2025
Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Kisato

Kỹ sư thiết kế điện

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư thiết kế điện Tại Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Kisato

Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: khu đô thị Thanh Hà

- Hà Đông

- Hà Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế điện Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

- Nhận thông tin và nhiệm vụ thiết kế từ bộ phận kiến trúc hoặc từ công ty
- Tính toán đường điện, nước đảm bảo cho nhu cầu sử dụng theo đúng tiêu chuẩn và qui định của Việt Nam.
- Triển khai bản vẽ điện, nước chi tiết theo đúng form của công ty, với thống kê các thiết bị, vật tư điện nước đầy đủ cho toàn bộ công trình.
- Trực tiếp thiết kế kỹ thuật, triển khai chi tiết hồ sơ bản vẽ các công trình
- Các công việc khác do cấp trên giao liên quan đến chuyên môn, thuộc quản lý của phòng thiết kế. (Chi tiết trao đổi qua phỏng vấn)

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh làm thiết kế điện nước công trình nhà ở dân dụng
- Hiểu và biết áp dụng các quy chuẩn, tiêu chuẩn về thiết kế
- Cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc
- Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm tốt

Tại Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Kisato Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 15-25 triệu/tháng
- Được làm việc và học tập trong 1 đơn vị tiên phong về ứng dụng công nghệ BIM (Building Information Modeling)
- Môi trường năng động, trẻ trung và thỏa sức sáng tạo, cơ hội thăng tiến, phát triển nghề nghiệp.
- Bảo hiểm Xã hội.
- Các họat động tập thể: Gala Dinner, Teambuilding, Nghỉ mát hàng năm, ...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Kisato

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Kisato

Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Kisato

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: – Trụ sở chính miền bắc : B1.4 LK09. VT20 Khu Đô Thị Thanh Hà, Quận Hà Đông, TP Hà Nội. – Trụ sơ chính miền nam: Căn P16, khu đô thị Park Riverside, Phường Phú Hữu, Quận 9, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

