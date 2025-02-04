Tuyển Kỹ sư thiết kế điện Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Kisato làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: khu đô thị Thanh Hà - Hà Đông - Hà Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

- Nhận thông tin và nhiệm vụ thiết kế từ bộ phận kiến trúc hoặc từ công ty

- Tính toán đường điện, nước đảm bảo cho nhu cầu sử dụng theo đúng tiêu chuẩn và qui định của Việt Nam.

- Triển khai bản vẽ điện, nước chi tiết theo đúng form của công ty, với thống kê các thiết bị, vật tư điện nước đầy đủ cho toàn bộ công trình.

- Trực tiếp thiết kế kỹ thuật, triển khai chi tiết hồ sơ bản vẽ các công trình

- Các công việc khác do cấp trên giao liên quan đến chuyên môn, thuộc quản lý của phòng thiết kế. (Chi tiết trao đổi qua phỏng vấn)

- Có kinh làm thiết kế điện nước công trình nhà ở dân dụng

- Hiểu và biết áp dụng các quy chuẩn, tiêu chuẩn về thiết kế

- Cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc

- Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm tốt

Tại Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Kisato Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 15-25 triệu/tháng

- Được làm việc và học tập trong 1 đơn vị tiên phong về ứng dụng công nghệ BIM (Building Information Modeling)

- Môi trường năng động, trẻ trung và thỏa sức sáng tạo, cơ hội thăng tiến, phát triển nghề nghiệp.

- Bảo hiểm Xã hội.

- Các họat động tập thể: Gala Dinner, Teambuilding, Nghỉ mát hàng năm, ...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Kisato

