Tuyển Kỹ sư thiết kế điện CÔNG TY CỔ PHẦN HẠ TẦNG VÀ XÂY DỰNG INTECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư thiết kế điện Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HẠ TẦNG VÀ XÂY DỰNG INTECH
Mức lương
18 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 145 Ngọc Hồi – Hoàng Liệt – Hoàng Mai – Hà Nội
Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế điện Với Mức Lương 18 - 25 Triệu
Mô tả công việc:
1.Khảo sát hiện trạng công trình.
2.Khởi tạo ý tưởng và phương án thiết kế.
3. Lập hồ sơ thiết kế cơ sở, kỹ thuật, hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công kiến trúc công trình và giám sát tác giả.
4.Kiểm soát chất lượng, tiến độ các dự án được giao.
5.Phối hợp làm việc cùng nhóm và ban giám đốc.
Với Mức Lương 18 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Yêu cầu
1. Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kiến trúc.
2.Ưu tiến các ứng viên có kinh nghiệm thiết kế nhà xưởng công nghiệp .
3.Thành thạo phần mềm đồ họa: autocad, sketchup, sử dụng được revit là một lợi thế.
4. Có kĩ năng quản lý nhóm.
5.Có tinh thần sáng tạo, cầu thị, ý chí phấn đấu và trách nhiệm cao trong công việc
6.Độ tuổi : 25-35 tuổi
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HẠ TẦNG VÀ XÂY DỰNG INTECH Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HẠ TẦNG VÀ XÂY DỰNG INTECH
