Tuyển Kỹ sư thiết kế điện CÔNG TY CỔ PHẦN HẠ TẦNG VÀ XÂY DỰNG INTECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu

Mức lương 18 - 25 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 145 Ngọc Hồi – Hoàng Liệt – Hoàng Mai – Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế điện Với Mức Lương 18 - 25 Triệu

Mô tả công việc:

1.Khảo sát hiện trạng công trình.

2.Khởi tạo ý tưởng và phương án thiết kế.

3. Lập hồ sơ thiết kế cơ sở, kỹ thuật, hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công kiến trúc công trình và giám sát tác giả.

4.Kiểm soát chất lượng, tiến độ các dự án được giao.

5.Phối hợp làm việc cùng nhóm và ban giám đốc.

Với Mức Lương 18 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu

1. Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kiến trúc.

2.Ưu tiến các ứng viên có kinh nghiệm thiết kế nhà xưởng công nghiệp .

3.Thành thạo phần mềm đồ họa: autocad, sketchup, sử dụng được revit là một lợi thế.

4. Có kĩ năng quản lý nhóm.

5.Có tinh thần sáng tạo, cầu thị, ý chí phấn đấu và trách nhiệm cao trong công việc

6.Độ tuổi : 25-35 tuổi

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HẠ TẦNG VÀ XÂY DỰNG INTECH Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HẠ TẦNG VÀ XÂY DỰNG INTECH

