Tuyển Kỹ sư thiết kế Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Hải Long làm việc tại Hà Nam thu nhập 135 - 175 Triệu

Mức lương 135 - 175 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nam: Hà Nam, Vietnam

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế Với Mức Lương 135 - 175 Triệu

Mô tả công việc

• Triển khai thi công, giám sát thi công theo bản vẽ thiết kế, bản vẽ biện pháp thi công được duyệt.

• Tổ chức thực hiện công tác nghiệm thu nội bộ, nghiệm thu tư vấn giám sát.

• Lập, triển khai, theo dõi tiến độ thi công tuần, tháng dựa trên tổng tiến độ được phê duyệt.

• Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của Chỉ huy trưởng và Giám đốc Ban điều hành dự án.

• Chi tiết công việc cụ thể sẽ trao đổi trong buổi phỏng vấn.

Với Mức Lương 135 - 175 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu:

• Tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành xây dựng hoặc ngành nghề liên quan (có kinh nghiệm hoặc nắm rõ kết cấu thép là một lợi thế).

• Chấp nhận sinh viên mới ra trường bằng Khá/ Giỏi trở lên.

NỘP HỒ SƠ: Hồ sơ bao gồm: Sơ yếu lý lịch, Đơn xin việc, CV và các văn bằng chứng chỉ có liên quan

NỘP HỒ SƠ:

Tại Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Hải Long Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Hải Long

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.