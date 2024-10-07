Tuyển Điện tử viễn thông Công ty CP đầu tư và công nghệ OSB làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

Mức lương 12 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 6, tòa nhà Detech Tower số 8 Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Điện tử viễn thông Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

Xây dựng, tư vấn giải pháp kỹ thuật trong lĩnh vực phần mềm, Thực tế ảo (AR/VR), Trí tuệ nhân tạo (AI). Test, chạy thử & đánh giá tính năng. Quản trị hệ thống & xử lý sự cố. Triển khai, thi công dự án. Tích hợp hệ thống. Demo kỹ thuật, giới thiệu tính năng platform. Bảo dưỡng, bảo hành, sửa chữa thiết bị của dự án, phần mềm,... Thực hiện các yêu cầu khác từ quản lý.

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành CNTT (ưu tiên ĐH Bách Khoa, ĐH Công Nghiệp, ĐH Công nghệ -VNU, Học viện CNBCVT, FPT) Đã có tối thiểu 1 -3 năm kinh nghiệm Tiếng Anh: 6.5 IELTS hoặc chứng chỉ tương đương. Có hiểu biết về các kiến thức mạng, hệ thống, phần mềm, lập trình. Có kỹ năng nghiên cứu, tìm hiểu, phân tích, giải quyết vấn đề Sức khỏe, tính tuân thủ kỷ luật;

Tại Công ty CP đầu tư và công nghệ OSB Thì Được Hưởng Những Gì

Đóng BHXH đầy đủ theo quy định. Hỗ trợ gửi xe miễn phí. Thưởng các ngày lễ tết, lương tháng 13, các chế độ phúc lợi khác theo quy định công ty. Được làm việc trong môi trường quốc tế chuyên nghiệp, tiếp xúc với các chuyên gia trong & ngoài nước. Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao chuyên môn với chuyên gia trong nước và quốc tế. Được rèn luyện các kỹ năng về Hành chính văn phòng, giao tiếp, giảng dạy, kỹ năng mềm khác. Văn hóa công sở thân thiện, trẻ trung và tham gia các hoạt động teambuilding thường kỳ của công ty. Lộ trình thăng tiến rõ ràng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP đầu tư và công nghệ OSB

