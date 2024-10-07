Tuyển Kỹ Sư thu nhập Tới 35 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương Đến 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 6th Element Nguyễn Văn Huyên, Tây Hồ, HN, Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Đến 35 Triệu

Nghiên cứu và tham gia triển khai các giải pháp như sau: Giải pháp Server, Storage, backup... của các hãng DELL/EMC, Netapp, Oracle, HPE, IBM. Giải pháp Cloud (Google Cloud Platform, AWS...) và chuyển đổi hệ thống từ On Premise lên Cloud. Các giải pháp về Bigdata, Hadoop. Giải pháp về Containerization. Hệ điều hành VMware, Linux, Unix & Windows. Khảo sát, phân tích, thiết kế hệ thống CNTT. Triển khai dự án, hỗ trợ khách hàng sau triển khai. Đào tạo vận hành hệ thống và chuyển giao công nghệ. Cập nhật và nghiên cứu các giải pháp mới đáp ứng với định hướng chung của công ty. Thực hiện đào tạo nội bộ về các giải pháp công nghệ. Lập kế hoạch triển khai, giám sát tiến độ dự án. Hỗ trợ đội kinh doanh trong việc tiếp xúc với khách hàng. Hỗ trợ các bộ phận kỹ thuật khác trong công ty khi cần Thực hiện báo cáo cho Giám đốc khối về công việc, quá trình thực hiện công việc. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu.

Với Mức Lương Đến 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng các Khối ngành Kinh Tế/CNTT thông tin/Viễn thông/Hệ thống thông tin.... Từ 3 năm kinh nghiệm triển khai tích hợp hệ thống. Yêu cầu: Có kinh nghiệm triển khai các giải pháp Server, Storage, backup... của các hãng DELL/EMC, Netapp, Oracle, HPE. Kinh nghiệm triển khai giải pháp DELL/EMC Blade server, Powerstore storage và Power Scale. Có kinh nghiệm triển khai nền tảng Cloud và chuyển đổi hệ thống từ On Premise lên Cloud là một lợi thế Có kinh nghiệm về hệ điều hành như: VMware, Linux, Unix & Windows... Có kinh nghiệm triển khai một trong các nền tảng hóa: Vmware, Hyper-V, KVM, ... Có các chứng chỉ về hệ điều hành Linux, DELL EMC Server & Storage. Có chứng chỉ Cloud và cơ sở dữ liệu là một lợi thế. Có hiểu biết về Big Data, Hadoop. Có hiểu biết về giải pháp Containerization như Kubernetes. Ưu tiên ứng viên: Có các chứng chỉ về các giải pháp hạ tầng phần cứng và cơ sở dữ liệu. Có trách nhiệm và thái độ làm việc tốt. Có kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm và giải quyết vấn đề. Có khả năng viết tài liệu, đào tạo và trình bày tốt. Có khả năng nghiên cứu, đọc viết các tài liệu bằng tiếng Anh là một lợi thế Thái độ: Chăm chỉ, nhiệt tình, hòa đồng và có trách nhiệm trong công việc.

Thái độ:

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CÔNG NGHỆ NGS Thì Được Hưởng Những Gì

Lương tháng thứ 13, thưởng lễ tết, thưởng hiệu quả kinh doanh theo quy định và theo kết quả kinh doanh của Công ty (Gói thu nhập 14-16 tháng lương/năm). Tham gia các dự án lớn, có cơ hội được tiếp cận với các công cụ, tính năng mới nhất (mà không phải ai cũng có thể tiếp cận vì chi phí sử dụng lớn). Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp. Có cơ hội được đào tạo bởi các anh chị có chuyên môn cao, được tham gia các khóa đào tạo trực tiếp với các chuyên gia từ hãng (NGSC hiện là Gold Partner của Microsoft và nhiều hãng lớn khác như ERP, Dell, HP,..). Được tham gia đào tạo nghiệp vụ trong và ngoài nước theo yêu cầu công việc. Tham gia các khóa đào tạo kỹ năng mềm phục vụ cho công việc và định hướng Career Path rõ ràng. Review lương hằng năm. OT theo quy định của pháp luật Chế độ bảo hiểm xã hội đầy đủ theo quy định của Luật. Gói bảo hiểm PTI chăm sóc sức khỏe toàn diện cho CBNV. Khám sức khỏe định kỳ hàng năm. Tham gia các chương trình Teambuilding. Tham gia các chương trình Sinh nhật, Noel, Year and Party... Tham gia các CLB Bóng đá, Âm nhạc, Sách... Nhiều chính sách đãi ngộ hấp dẫn khác.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CÔNG NGHỆ NGS

