Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty TNHH MTV ACT làm việc tại Lạng Sơn thu nhập 12 - 22 Triệu

Mức lương 12 - 22 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Lạng Sơn: Chi Lăng - Hà Nội - Thanh Hoá

Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương 12 - 22 Triệu

- Đọc hiểu BVTK, kiểm tra các sai khác của hồ sơ;

- Lập biện pháp thi công, tiến độ thực hiện; kiểm soát và đề xuất khối lượng vật tư, XMTB thi công; kiểm tra kiểm soát chất lượng các hạng mục, vật tư vật liệu nhập về công trường;

- Kiểm tra, kiểm soát các thầu phụ/đối tác/tổ đội thi công trên công trường;

- Trực tiếp điều hành công tác thi công (điều động XM, nhân sự thi công); Ghi chép nhật ký và báo cáo hàng ngày;

- Kiểm tra nội bộ, nghiệm thu và hoàn thiện biên bản nghiệm thu thực tế (biên bản thô) chuyển bộ phận hồ sơ;

- Chi tiết công việc cụ thể cho từng vị trí làm việc sẽ trao đổi khi phỏng vấn.

Với Mức Lương 12 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Đã từng làm hồ sơ các công trình cầu, đường, hạ tầng kỹ thuật;

- Có kinh nghiệm tham gia thiết kế; Có kinh nghiệm làm việc hiện trường (lợi thế);

- Biết sử dụng thành thạo Word, excel, auto CAD, project; các phần mềm chuyên môn khác

Tại Công ty TNHH MTV ACT Thì Được Hưởng Những Gì

-Mức lương từ 12- 22 triệu/tháng

-Trả lương hàng tháng theo thỏa thuận (cam kết không nợ lương); Đảm bảo đầy đủ quyền lợi,

-Được hưởng các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty, pháp luật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH MTV ACT

