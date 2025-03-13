Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và kỹ thuật môi trường Thủy Siêu làm việc tại Gia Lai thu nhập 8 - 10 Triệu

Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và kỹ thuật môi trường Thủy Siêu
Ngày đăng tuyển: 13/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/04/2025
Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và kỹ thuật môi trường Thủy Siêu

Kỹ sư xây dựng

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Gia Lai:

- 274 CMT8, P. Hoa Lư,Gia Lai

Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

1 Kỹ sư xây dựng:
- Thiết kế bản vẽ.
- Lập và kiểm tra lại dự toán công trình.
- Lập kế hoạch và triển khai tổ chức thi công.
- Bóc tách khối lượng làm hồ sơ quyết toán
1 Kỹ sư cơ khí:
- Thiết kế bồn, bể, hệ thống đường ống và support đường ống, khung đỡ bồn trong hệ thống xử lý nước.
- Giám sát thi công lắp đặt thiết bị, tính toán khối lượng đường ống (HDPE, thép, inox, PVC)
- Bóc khối lượng vật tư cho các công việc liên quan đến hàn xì, ống nước.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính: Nam. Sinh năm: 1995 trở về sau
- Trình độ: tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Xây dựng, Kiến trúc (Ưu tiên ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp), Kỹ thuật cơ khí hoặc môi trường
- Làm việc tại Gia Lai và đi công tác khi cần thiết.
- Kỹ năng công việc:
+ Nắm vững quy định các văn bản pháp luật trong lĩnh vực đầu tư và quản lý xây dựng.
+ Sử dụng thành thạo AutoCad, các phần mềm kỹ thuật. Biết Revit, 3D là một lợi thế.
+ Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo
+ Trung thực, nhiệt tình, ham học hỏi, mạnh dạn trao đổi và chịu được áp lực công việc
+ Có kỹ năng giao tiếp và gắn bó lâu dài.

Tại Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và kỹ thuật môi trường Thủy Siêu Thì Được Hưởng Những Gì

- Ứng viên khi trở thành nhân viên công ty sẽ được hưởng đầy đủ các chế độ của người lao động theo quy định của Luật lao động Việt Nam.
- Lương thử việc 2 tháng: từ 7 đến 9 triệu. Sau thời gian thử việc ký hợp đồng với mức lương thỏa thuận.
- Làm việc từ thứ 2 đến thứ sáng thứ 7
- Chế độ nghỉ phép 12 ngày trong 1 năm và nghỉ lế tết theo quy định của nhà nước
- Thưởng thi đua thành tích, hiệu quả công việc với giá trị cao;
- Lương tháng 13, thưởng các ngày lễ theo quy định công ty: 10/3 âm lịch, 30/04 – 01/05; 02/09; Tết dương-âm lịch;
- Được Công ty trang bị đầy đủ các trang thiết bị cần thiết phục vụ cho công việc;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và kỹ thuật môi trường Thủy Siêu

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 274 Cách mạng tháng 8

