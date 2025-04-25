Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG VÀ XÂY LẮP ĐIỆN HẢI ĐĂNG làm việc tại Long An thu nhập 9 - 14 Triệu

Mức lương 9 - 14 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Long An: - Bến Lức - Long An - Hồ Chí Minh, Huyện Bến Lức

Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương 9 - 14 Triệu

Giám sát, kiểm soát chất lượng & tiến độ thi công hệ thống M&E.

Điều phối Nhà thầu phụ/Tổ đội/nhân công trên công trường.

Kiểm soát an toàn lao động & nghiệm thu công trình.

Báo cáo cập nhật tiến độ, chất lượng, vật tư.

Địa điểm: Công trình The Pearl - Bến Lức, Long An

Với Mức Lương 9 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: tốt nghiệp Trung cấp trở lên (Điện/CTN/ACMV/PCCC).

Biết đọc và triển khai bản vẽ thi công

Kỹ năng giao tiếp tốt, quản lý tổ đội

Nhiệt huyết, chăm chỉ, chịu khó

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG VÀ XÂY LẮP ĐIỆN HẢI ĐĂNG Thì Được Hưởng Những Gì

Lương theo năng lực + Trợ cấp xăng + Nhà trọ

Đầy đủ chế độ BHXH, phúc lợi theo quy định.

Cơ hội thăng tiến lên KSCT, CHT.

Môi trường làm việc thân thiện, hỗ trợ phát triển.

Có ký túc xá ở lại cho UV ở xa

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG VÀ XÂY LẮP ĐIỆN HẢI ĐĂNG

