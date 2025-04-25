Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG VÀ XÂY LẮP ĐIỆN HẢI ĐĂNG làm việc tại Long An thu nhập 9 - 14 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư xây dựng Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG VÀ XÂY LẮP ĐIỆN HẢI ĐĂNG
Mức lương
9 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Long An:
- Bến Lức
- Long An
- Hồ Chí Minh, Huyện Bến Lức
Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương 9 - 14 Triệu
Giám sát, kiểm soát chất lượng & tiến độ thi công hệ thống M&E.
Điều phối Nhà thầu phụ/Tổ đội/nhân công trên công trường.
Kiểm soát an toàn lao động & nghiệm thu công trình.
Báo cáo cập nhật tiến độ, chất lượng, vật tư.
Địa điểm: Công trình The Pearl - Bến Lức, Long An
Với Mức Lương 9 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ: tốt nghiệp Trung cấp trở lên (Điện/CTN/ACMV/PCCC).
Biết đọc và triển khai bản vẽ thi công
Kỹ năng giao tiếp tốt, quản lý tổ đội
Nhiệt huyết, chăm chỉ, chịu khó
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG VÀ XÂY LẮP ĐIỆN HẢI ĐĂNG Thì Được Hưởng Những Gì
Lương theo năng lực + Trợ cấp xăng + Nhà trọ
Đầy đủ chế độ BHXH, phúc lợi theo quy định.
Cơ hội thăng tiến lên KSCT, CHT.
Môi trường làm việc thân thiện, hỗ trợ phát triển.
Có ký túc xá ở lại cho UV ở xa
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG VÀ XÂY LẮP ĐIỆN HẢI ĐĂNG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
