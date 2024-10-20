Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty TNHH Thiết kế và xây dựng Phước Sơn làm việc tại Quảng Nam thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Quảng Nam: - Quảng Nam

Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương Thỏa thuận

Tham gia vào các dự án xây dựng,giám sát thi công, quản lý chất lượng công trình. Kiểm tra, giám sát việc thi công, đảm bảo chất lượng công trình theo đúng thiết kế và tiêu chuẩn kỹ thuật. Theo dõi tiến độ thi công, báo cáo tình hình thi công cho chỉ huy trưởng. Phối hợp với các bộ phận liên quan để giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thi công. Tham gia các cuộc họp, trao đổi thông tin về công trình. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Tham gia vào các dự án xây dựng,giám sát thi công, quản lý chất lượng công trình.

Kiểm tra, giám sát việc thi công, đảm bảo chất lượng công trình theo đúng thiết kế và tiêu chuẩn kỹ thuật.

Theo dõi tiến độ thi công, báo cáo tình hình thi công cho chỉ huy trưởng.

Phối hợp với các bộ phận liên quan để giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thi công.

Tham gia các cuộc họp, trao đổi thông tin về công trình.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Xây dựng hoặc các ngành nghề liên quan. Nắm vững kiến thức về kỹ thuật xây dựng, các tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng. Sử dụng thành thạo phần mềm Autocad. Có khả năng đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật, thiết kế. Có khả năng giao tiếp, làm việc nhóm, giải quyết vấn đề. Năng động, nhiệt tình, chịu khó, có tinh thần trách nhiệm cao. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm giám sát công trình.

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Xây dựng hoặc các ngành nghề liên quan.

Nắm vững kiến thức về kỹ thuật xây dựng, các tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng.

Sử dụng thành thạo phần mềm Autocad.

Có khả năng đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật, thiết kế.

Có khả năng giao tiếp, làm việc nhóm, giải quyết vấn đề.

Năng động, nhiệt tình, chịu khó, có tinh thần trách nhiệm cao.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm giám sát công trình.

Tại Công ty TNHH Thiết kế và xây dựng Phước Sơn Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động Việt Nam. Mức lương hấp dẫn, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện. Cơ hội thăng tiến cao.

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động Việt Nam.

Mức lương hấp dẫn, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện.

Cơ hội thăng tiến cao.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thiết kế và xây dựng Phước Sơn

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin