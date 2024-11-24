Tuyển Kỹ sư cơ khí CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU KỸ THUẬT ĐỒNG TÂM làm việc tại Hải Phòng thu nhập 9 - 10 Triệu

Mức lương 9 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: Cụm 5 - P. Đồng Hòa, Kiến An, Quận Kiến An

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ khí Với Mức Lương 9 - 10 Triệu

Thực hiện các công việc kỹ thuật theo sự phân công của quản lý.

Vận hành, bảo trì, bảo dưỡng máy móc thiết bị trong nhà máy.

Thực hiện các công việc sửa chữa, khắc phục sự cố máy móc thiết bị.

Đảm bảo an toàn trong quá trình vận hành và bảo trì máy móc thiết bị.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý.

Tuân thủ các quy định về an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

Tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ kỹ thuật.

Báo cáo tình trạng máy móc thiết bị cho quản lý.

Tham gia vào quá trình cải tiến và nâng cấp máy móc thiết bị.

Với Mức Lương 9 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng hoặc đại học chuyên ngành kỹ thuật.

Có kinh nghiệm vận hành, bảo trì, bảo dưỡng máy móc thiết bị.

Có khả năng đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật.

Có khả năng sử dụng các dụng cụ, thiết bị sửa chữa.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Có tinh thần trách nhiệm cao và cẩn thận trong công việc.

Có sức khỏe tốt và chịu được áp lực công việc.

Có khả năng xử lý sự cố nhanh chóng và hiệu quả.

Nắm vững các quy định về an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

Có khả năng giao tiếp tốt.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU KỸ THUẬT ĐỒNG TÂM Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Được hưởng lương tháng 13 và các khoản thưởng khác theo quy định của công ty.

Được tham gia các hoạt động tập thể của công ty.

Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp.

Được tạo điều kiện để nâng cao trình độ chuyên môn.

Được hưởng các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty.

Có cơ hội thăng tiến trong công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU KỸ THUẬT ĐỒNG TÂM

