Tuyển Điện tử/Phần cứng Công Ty TNHH Trung Lợi làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 20 Triệu

Công Ty TNHH Trung Lợi
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 11/12/2024
Công Ty TNHH Trung Lợi

Điện tử/Phần cứng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Điện tử/Phần cứng Tại Công Ty TNHH Trung Lợi

Mức lương
14 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 1/21

- 1/23 Hoàng Việt, P4, Quận Tân Bình, Tp HCM, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Điện tử/Phần cứng Với Mức Lương 14 - 20 Triệu

- Thiết kế, bóc tách khối lượng về thi công, lắp đặt hệ thống điện.
- Có kinh nghiệm thiết kế, thi công dự án hệ thống điện năng lượng mặt trời là một lợi thế.
- Lập bảng vẽ thi công
- Giám sát thi công hệ thống M.E
- Sử dụng thành thạo Auto CAD 2D, Ms Word, Ms Excel, MS Project..

Với Mức Lương 14 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp ĐH các trường khối kỹ thuật, điện công nghiệp ,có ít nhất 2 năm kinh nghiệm
- Chăm chỉ, nhiệt tình, ham học hỏi, có tinh thần cầu tiến.
- Đi được công trình các tỉnh

Tại Công Ty TNHH Trung Lợi Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương : trao đổi khi phỏng vấn
-
- Ký hợp đồng lao động, hưởng đầy đủ quyền lợi theo quy định của Nhà Nước
- Thưởng và tăng lương theo quy chế công ty và năng lực nhân viên

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Trung Lợi

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Trung Lợi

Công Ty TNHH Trung Lợi

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 638/10 Lê Hồng Phong, Phường 10, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

