Tuyển Điện tử/Phần cứng Công Ty TNHH Trung Lợi làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 20 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 1/21 - 1/23 Hoàng Việt, P4, Quận Tân Bình, Tp HCM, Tân Bình

- Thiết kế, bóc tách khối lượng về thi công, lắp đặt hệ thống điện.

- Có kinh nghiệm thiết kế, thi công dự án hệ thống điện năng lượng mặt trời là một lợi thế.

- Lập bảng vẽ thi công

- Giám sát thi công hệ thống M.E

- Sử dụng thành thạo Auto CAD 2D, Ms Word, Ms Excel, MS Project..

- Tốt nghiệp ĐH các trường khối kỹ thuật, điện công nghiệp ,có ít nhất 2 năm kinh nghiệm

- Chăm chỉ, nhiệt tình, ham học hỏi, có tinh thần cầu tiến.

- Đi được công trình các tỉnh

Tại Công Ty TNHH Trung Lợi Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương : trao đổi khi phỏng vấn

- Ký hợp đồng lao động, hưởng đầy đủ quyền lợi theo quy định của Nhà Nước

- Thưởng và tăng lương theo quy chế công ty và năng lực nhân viên

