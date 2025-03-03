Tuyển Kỹ thuật IT Công Ty Cổ Phần BlueCo Global làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Lò Đúc,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kỹ thuật IT Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Quản lý, giám sát và bảo trì hệ thống máy chủ, các ứng dụng liên quan để đảm bảo hoạt động liên tục và ổn định.

Cài đặt cấu hình phần mềm máy chủ và các thành phần hệ thống.

Giám sát hiệu suất của hệ thống ứng dụng, phát hiện, khắc phục sự cố khi xảy ra.

Hỗ trợ các bộ phận khác trong việc xử lý các vấn đề liên quan đến ứng dụng được quản lý.

Rà soát giải pháp, cải thiện hiệu suất của hệ thống và giải quyết các vấn đề kỹ thuật phát sinh.

Nghiên cứu, đề xuất và triển khai các giải pháp nhằm cải thiện hiệu suất và bảo mật của hệ thống.

Xây dựng và duy trì tài liệu về vận hành ứng dụng, bao gồm hướng dẫn sử dụng, quy trình và tài liệu hỗ trợ kỹ thuật.

Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao bởi quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Công nghệ Thông tin, Khoa học Máy tính hoặc các ngành liên quan.

Có ít nhất 1-3 năm kinh nghiệm làm việc trong vị trí quản trị hệ thống (System Administrator).

Có hiểu biết căn bản webservice SOAP/Restful, chuẩn message JSON, OOP, XML, web server, Microservice/SOA/API

Có kinh nghiệm triển khai ứng dụng CNTT trên các máy chủ chạy hệ điều hành: Unix (Solaris, HP_UX, Linux) và Windows Server

Có kinh nghiệm monitor hệ thống, cũng như sử dụng công cụ hỗ trợ (Prometheus, Grafana, ELK stack...)

Có kinh nghiệm làm việc với công cụ hỗ trợ quản trị như Ansible, Bash script, ...

Có kinh nghiệm làm việc với hệ thống lớn tải cao là một lợi thế.

Ưu tiên ứng cử viên có kinh nghiệm với Java (Core + Java EE), Spring framework, Java Web service, micro-service.

Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm, kỹ năng giao tiếp và quản lý thời gian tốt, chịu được áp lực trong công việc.

Tại Công Ty Cổ Phần BlueCo Global Thì Được Hưởng Những Gì

Lương chính:Upto25M

13 tháng lương/năm; thưởng hàng tháng,quý,...

Performance review hàngnăm

Chế độ thâmniên

Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định nhà nước ngay sau kết thúc thửviệc

Văn hóa lắng nghe và chiasẻ

Môi trường thoải mái, trẻtrung..

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần BlueCo Global

