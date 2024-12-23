Tuyển Kỹ thuật IT Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu

Tuyển Kỹ thuật IT Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu

Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 23/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 24/01/2025
Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Nam

Kỹ thuật IT

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ thuật IT Tại Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Nam

Mức lương
10 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- 103 Nguyễn Tuân,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kỹ thuật IT Với Mức Lương 10 - 18 Triệu

- Làm việc trực tiếp với Khách hàng, tư vấn giải pháp, cung cấp thông tin và quy trình kết nối kỹ thuật, hỗ trợ giải đáp các thắc mắc, yêu cầu về kỹ thuật, hệ thống trong quá trình kết nối dịch vụ của công ty.
- Có khả năng theo dõi, giám sát, check logs các hoạt động của các chức năng giao tiếp, tích hợp, kết nối
- Thống kê theo dõi các issue xảy ra trong quá trình kết nối
- Thực hiện các công việc có liên quan khác theo yêu cầu được giao

Với Mức Lương 10 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học ngành Công nghệ thông tin, Tin học, Điện tử Viễn thông hoặc tương đương;
- Có kinh nghiệm làm việc và vận hành với Google Cloud Platform hoặc Kubernative là lợi thế;
- Có kinh nghiệm với Python và Bash Scripting (hoặc các ngôn ngữ kịch bản tương tự);
- Có kinh nghiệm với các công cụ Quản lý cấu hình và Công cụ giám sát tương tự như Grafana, Prometheus;
- Có kinh nghiệm làm việc thực tế CI/CD, Docker / Kubernetes;
- Quản trị và vận hành API Management: KONG API, NGINX;
- Ưu tiên Ứng viết có khả năng Nghe/Đọc/Viết/Dịch tiếng anh tốt
- Tư duy logic tốt.
- Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng tư vấn và thuyết phục khách hàng tốt.
- Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm ở vị trí tương đương

Tại Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

1. Chế độ lương & thưởng hấp dẫn:

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Nam

Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Nam

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: L4-05 tầng 4 N02-TNL Plaza Goldseason, số 47 Nguyễn Tuân, phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-ky-thuat-it-thu-nhap-10-18-trieu-vnd-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job271873
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Navigos Search's Client
Tuyển Kỹ thuật IT Navigos Search's Client làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Navigos Search's Client
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Spartronics Vietnam
Tuyển Kỹ thuật IT Spartronics Vietnam làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
Spartronics Vietnam
Hạn nộp: 03/09/2025
Bình Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED
Tuyển Kỹ thuật IT SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED
Hạn nộp: 20/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm First Trust ACPA Vietnam CO., LTD
Tuyển Kỹ thuật IT First Trust ACPA Vietnam CO., LTD làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
First Trust ACPA Vietnam CO., LTD
Hạn nộp: 16/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH MTV Kỹ Thuật Lê Thương
Tuyển Kỹ thuật IT Công ty TNHH MTV Kỹ Thuật Lê Thương làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty TNHH MTV Kỹ Thuật Lê Thương
Hạn nộp: 20/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Sài Gòn
Tuyển Kỹ thuật IT Công Ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Sài Gòn làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Sài Gòn
Hạn nộp: 16/06/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm MB Ageas Life Insurance Company Limited
Tuyển Kỹ thuật IT MB Ageas Life Insurance Company Limited làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
MB Ageas Life Insurance Company Limited
Hạn nộp: 04/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ Viễn thông Tin học Sun Việt
Tuyển Kỹ thuật IT Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ Viễn thông Tin học Sun Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ Viễn thông Tin học Sun Việt
Hạn nộp: 31/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bellsystem24 VietNam
Tuyển Kỹ thuật IT Bellsystem24 VietNam làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 13 Triệu
Bellsystem24 VietNam
Hạn nộp: 25/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 11 - 13 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH AoHai Technology Việt Nam
Tuyển Kỹ thuật IT Công Ty TNHH AoHai Technology Việt Nam làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH AoHai Technology Việt Nam
Hạn nộp: 24/05/2025
Bắc Ninh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Life Sciences Co., Ltd
Tuyển Kế toán tổng hợp Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Life Sciences Co., Ltd
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 34 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MEDIA AVERY
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY TNHH MEDIA AVERY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH MEDIA AVERY
Hạn nộp: 31/12/2025
Hồ Chí Minh Còn 106 ngày để ứng tuyển 10 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Navigos Search's Client
Tuyển Kỹ thuật IT Navigos Search's Client làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Navigos Search's Client
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Spartronics Vietnam
Tuyển Kỹ thuật IT Spartronics Vietnam làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
Spartronics Vietnam
Hạn nộp: 03/09/2025
Bình Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED
Tuyển Kỹ thuật IT SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED
Hạn nộp: 20/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm First Trust ACPA Vietnam CO., LTD
Tuyển Kỹ thuật IT First Trust ACPA Vietnam CO., LTD làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
First Trust ACPA Vietnam CO., LTD
Hạn nộp: 16/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH MTV Kỹ Thuật Lê Thương
Tuyển Kỹ thuật IT Công ty TNHH MTV Kỹ Thuật Lê Thương làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty TNHH MTV Kỹ Thuật Lê Thương
Hạn nộp: 20/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Sài Gòn
Tuyển Kỹ thuật IT Công Ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Sài Gòn làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Sài Gòn
Hạn nộp: 16/06/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm MB Ageas Life Insurance Company Limited
Tuyển Kỹ thuật IT MB Ageas Life Insurance Company Limited làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
MB Ageas Life Insurance Company Limited
Hạn nộp: 04/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ Viễn thông Tin học Sun Việt
Tuyển Kỹ thuật IT Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ Viễn thông Tin học Sun Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ Viễn thông Tin học Sun Việt
Hạn nộp: 31/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bellsystem24 VietNam
Tuyển Kỹ thuật IT Bellsystem24 VietNam làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 13 Triệu
Bellsystem24 VietNam
Hạn nộp: 25/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 11 - 13 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH AoHai Technology Việt Nam
Tuyển Kỹ thuật IT Công Ty TNHH AoHai Technology Việt Nam làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH AoHai Technology Việt Nam
Hạn nộp: 24/05/2025
Bắc Ninh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Kỹ thuật IT First Trust ACPA Vietnam CO., LTD làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận First Trust ACPA Vietnam CO., LTD
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ thuật IT Navigos Search's Client làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Navigos Search's Client
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm