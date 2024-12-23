Tuyển Kỹ thuật IT Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu

Mức lương 10 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 103 Nguyễn Tuân,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kỹ thuật IT Với Mức Lương 10 - 18 Triệu

- Làm việc trực tiếp với Khách hàng, tư vấn giải pháp, cung cấp thông tin và quy trình kết nối kỹ thuật, hỗ trợ giải đáp các thắc mắc, yêu cầu về kỹ thuật, hệ thống trong quá trình kết nối dịch vụ của công ty.

- Có khả năng theo dõi, giám sát, check logs các hoạt động của các chức năng giao tiếp, tích hợp, kết nối

- Thống kê theo dõi các issue xảy ra trong quá trình kết nối

- Thực hiện các công việc có liên quan khác theo yêu cầu được giao

Với Mức Lương 10 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học ngành Công nghệ thông tin, Tin học, Điện tử Viễn thông hoặc tương đương;

- Có kinh nghiệm làm việc và vận hành với Google Cloud Platform hoặc Kubernative là lợi thế;

- Có kinh nghiệm với Python và Bash Scripting (hoặc các ngôn ngữ kịch bản tương tự);

- Có kinh nghiệm với các công cụ Quản lý cấu hình và Công cụ giám sát tương tự như Grafana, Prometheus;

- Có kinh nghiệm làm việc thực tế CI/CD, Docker / Kubernetes;

- Quản trị và vận hành API Management: KONG API, NGINX;

- Ưu tiên Ứng viết có khả năng Nghe/Đọc/Viết/Dịch tiếng anh tốt

- Tư duy logic tốt.

- Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng tư vấn và thuyết phục khách hàng tốt.

- Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm ở vị trí tương đương

Tại Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

1. Chế độ lương & thưởng hấp dẫn:

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin