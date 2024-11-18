Tuyển Kỹ thuật IT CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ CÔNG NGHỆ AVT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: N04 Hoàng Đạo Thúy, Trung Hòa, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kỹ thuật IT Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện các yêu cầu từ trưởng nhóm hoặc quản lý.

Viết tài liệu thiết kế và triển khai.

Sửa lỗi và thực hiện các yêu cầu thay đổi.

Tối ưu hóa hiệu suất và nâng cao khả năng mở rộng của hệ thống.

Hợp tác và làm việc với các thành viên khác trong nhóm.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Hiện đang theo học bằng Cử nhân hoặc Thạc sĩ về Khoa học Máy tính, Kỹ thuật Máy tính hoặc lĩnh vực liên quan.

Kiến thức về cú pháp của các ngôn ngữ như Java, Python.

Kiến thức về cú pháp của các ngôn ngữ như HTML5, CSS3, JavaScript, jQuery.

Kiến thức về các nguyên tắc cơ bản của Khoa học Máy tính như thiết kế hướng đối tượng, thiết kế thuật toán, cấu trúc dữ liệu, giải quyết vấn đề và phân tích độ phức tạp.

Tinh thần trách nhiệm, tinh thần đồng đội và kiên cường.

Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ CÔNG NGHỆ AVT Thì Được Hưởng Những Gì

Thử việc nhận 100% lương

Hỗ trợ bữa trưa

Teabreak buổi chiều

Môi trường công ty IT năng động, vui vẻ

Có nghỉ phép năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ CÔNG NGHỆ AVT

