Tuyển Kỹ thuật IT Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 08/12/2024
Kỹ thuật IT

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ thuật IT Tại Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- 2 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kỹ thuật IT Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

- Hỗ trợ, hướng dẫn người dùng (qua điện thoại/email) xử lý sự cố liên quan đến IT
- Chịu trách nhiệm chính trong việc quản trị, vận hành, xử lý các sự cố liên quan đến hệ thống máy chủ của công ty (AD, SCCM, Hyper-V, fire-wall…)
- Lên giải pháp, triển khai Cài đặt/Nâng cấp/Cập nhật hệ thống máy chủ (Server, storage phần cứng, phần mềm).
- Hỗ trợ các kỹ sư khác trong việc bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị IT trong công ty.
- Hỗ trợ kiểm kê, quản lý tài sản trong công ty.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Sáng tạo năng động, nhanh nhẹn, và có ý thức học hỏi, cầu tiến, chịu được áp lực công việc cao.
Sáng tạo năng động, nhanh nhẹn, và có ý thức học hỏi, cầu tiến, chịu được áp lực công việc cao.
- TN Đại học chuyên ngành CNTT, đọc hiểu tài liệu chuyên ngành Tiếng Anh
- Kiến thức tốt về mạng máy tính. Có chứng chỉ CCNA, CCNP (là một lợi thế)
- Có kinh nghiệm: >2 năm.

Tại Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Cơ hội thăng tiến và khẳng định bản thân;
- Được đóng đầy đủ BHXH , thưởng lễ Tết, thưởng tháng 13, du lịch hàng năm...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 2, Ngõ 479 Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Tân, Q.Cầu Giấy, TP.Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

