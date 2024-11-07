Tuyển Kỹ thuật IT Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 2 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kỹ thuật IT Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

- Hỗ trợ, hướng dẫn người dùng (qua điện thoại/email) xử lý sự cố liên quan đến IT

- Chịu trách nhiệm chính trong việc quản trị, vận hành, xử lý các sự cố liên quan đến hệ thống máy chủ của công ty (AD, SCCM, Hyper-V, fire-wall…)

- Lên giải pháp, triển khai Cài đặt/Nâng cấp/Cập nhật hệ thống máy chủ (Server, storage phần cứng, phần mềm).

- Hỗ trợ các kỹ sư khác trong việc bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị IT trong công ty.

- Hỗ trợ kiểm kê, quản lý tài sản trong công ty.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Sáng tạo năng động, nhanh nhẹn, và có ý thức học hỏi, cầu tiến, chịu được áp lực công việc cao.

Sáng tạo năng động, nhanh nhẹn, và có ý thức học hỏi, cầu tiến, chịu được áp lực công việc cao.

- TN Đại học chuyên ngành CNTT, đọc hiểu tài liệu chuyên ngành Tiếng Anh

- Kiến thức tốt về mạng máy tính. Có chứng chỉ CCNA, CCNP (là một lợi thế)

- Có kinh nghiệm: >2 năm.

Tại Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Cơ hội thăng tiến và khẳng định bản thân;

Cơ hội thăng tiến

và khẳng định bản thân;

- Được đóng đầy đủ BHXH , thưởng lễ Tết, thưởng tháng 13, du lịch hàng năm...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam

