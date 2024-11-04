Tuyển Kỹ thuật IT Công Ty Cổ Phần 3H INC Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tầng 9, Toà nhà Diamond Flower, 48 Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội., Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kỹ thuật IT Với Mức Lương Thỏa thuận

Thiết kế và triển khai hệ thống mạng, đặc biệt hệ thống mạng của Ngân hàng, Tổ chức tài chính, Tập đoàn, Chứng khoán;

Hỗ trợ các vấn đề liên quan đến triển khai dự án, tư vấn khách hàng về việc lựa chọn sản phẩm, giải pháp hệ thống chuyển mạch networking và các hệ thống phụ trợ.

Chăm sóc khách hàng sau triển khai dự án;

Triển khai cấu hình, quản trị, vận hành, hỗ trợ hệ thống mạng/dịch vụ mạng.

Nghiên cứu các công nghệ, kỹ thuật, ứng dụng phục vụ đảm bảo an toàn hệ thống được liên tục không bị gián đoạn;

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp ĐH ngành CNTT, ĐTVThoặc các ngành tương đương

Kiến thức chuyên môn, kinh nghiệm:

Am hiểu kiến trúc hạ tầng hệ thống mạng (kiến trúc kết nối, kiến trúc phân chia tải...);

Có kiến thức chuyên sâu về các sản phẩm và công nghệ Routing, Switching;

Có kiến thức và kinh nghiệm triển khai, cấu hình về các sản phẩm và công nghệ Cisco, HP, Dell, Juniper.

Có kiến thức, kinh nghiệm triển khai giải pháp Vmware NSX

Có kiến thức về giải pháp SDN (Software Defined Networking)

Có kiến thức về Linux

Có kinh nghiệm, hiểu biết triển khai các dự án CNTT tại các Ngân hàng, Tổ chức Tài chính, Tập đoàn & Công ty về CNTT

Ưu tiên: Các ứng viên có chứng chỉ liên quan VMware NSX, các ứng viên có chứng chỉ quốc tế CCNA, CCNP, Juiper, HPE switching, Dell Switching ,...

Kỹ năng khác: Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình và viết tài liệu thành thạo, Kỹ năng giải quyết vấn đề và phân tích tình huống.

Trình độ ngoại ngữ: Có khả năng đọc hiểu các tài liệu kỹ thuật tiếng Anh. Giao tiếp tốt bằng tiếng anh là một lợi thế.

Tại Công Ty Cổ Phần 3H INC Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Nghỉ thứ 7 và CN hàng tuần;

Lương, thưởng cạnh tranh so với thị trường;

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp cao;

Đầy đủ các chế độ chính sách theo Luật Lao động và Nội quy, Quy chế của Công ty: tham gia BHXH đầy đủ, nâng lương định kỳ, thưởng các dịp lễ, tết, được đi tham quan, nghỉ mát, khám sức khỏe định kỳ, ...

Được tham gia các chương trình đào tạo trong và ngoài Công ty;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần 3H INC Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin