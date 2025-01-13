Tuyển Kỹ thuật IT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VIỄN ĐẠT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tôn Thất Thuyết,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kỹ thuật IT Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ kỹ thuật cho khách hàng

Hỗ trợ các vấn đề liên quan đến các sản phẩm của Công ty thông qua điện thoại, email, các công cụ chat.

Ứng viên trúng tuyển sẽ được đào tạo căn bản kiến thức nền về hệ điều hành, vận hành hệ thống trên cloud, phần mềm, sản phẩm của Công Ty, xử lý sự cố kỹ thuật, kỹ năng giao tiếp khách hàng...

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Cao Đẳng hoặc Đại Học chuyên ngành Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông, Kỹ thuật mạng máy tính, Hệ thống phần mềm hoặc có các chứng chỉ liên quan.

Có nền tảng cơ bản về công nghệ thông tin, có hiểu biết về hệ thống phần mềm các hệ điều hành window server, linux, network.

Có kỹ năng giao tiếp, có khả năng trình bày, nói rõ ràng, không mắc lỗi phát âm (nói ngọng, lắp).

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại vị trí tương đương.

Có tinh thần kỷ luật, trách nhiệm, nhiệt tình, chăm chỉ, nhạy bén, trung thực

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VIỄN ĐẠT Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường năng động, chuyên nghiệp, có tính cạnh tranh, trực tiếp làm việc với khách hàng trong nhiều lĩnh vực.

Được đào tạo, nâng cao về kỹ năng kinh doanh và khả năng về CNTT.

Các chế độ phúc lợi xã hội theo quy định của luật lao động và chế độ riêng dành cho nhân viên của công ty.

Các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước, Nghỉ mát, du xuân và thưởng các ngày lễ của Nhà nước (30/04, 01/05; 02/09; 01/01). Ngoài ra có Phúc lợi cho các cháu nhỏ là cán bộ Công ty vào những ngày tết thiếu nhi (01/06) và rằm Trung thu (15/08 Âm lịch).

Chế độ nghỉ phép, nghỉ ốm,... theo quy định pháp luật

Tham gia các hoạt động của Công ty. Chế độ đi du lịch hằng năm trong và ngoài nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VIỄN ĐẠT

