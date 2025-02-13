Tuyển Kỹ thuật IT Công ty TNHH Tích Hợp Hệ Thống Quản Lý Quốc Tế- Chi Nhánh Hồ Chí Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH Tích Hợp Hệ Thống Quản Lý Quốc Tế- Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Ngày đăng tuyển: 13/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/03/2025
Kỹ thuật IT

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ thuật IT Tại Công ty TNHH Tích Hợp Hệ Thống Quản Lý Quốc Tế- Chi Nhánh Hồ Chí Minh

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Tầng 3, Sun Grand Ancora, 3 Lương Yên, P. Bạch Đằng, Q.Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Kỹ thuật IT Với Mức Lương Thỏa thuận

Triển khai, tích hợp, quản trị hệ thống:
Tham gia triển khai các dự án công nghệ thông tin liên quan đến tích hợp hệ thống của chính phủ, tổ chức tài chính và các doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước.
Nghiên cứu, triển khai tích hợp các công nghệ mới trên nền điện toán đám mây.
Vận hành, giám sát hệ thống máy chủ, thiết bị mạng của dự án
Triển khai và giải quyết các vấn đề hệ thống liên quan đến sản phẩm Oracle Database, Oracle Weblogic và Oracle Cloud..
Đề xuất các kế hoạch nâng cấp hệ thống trong quá trình sử dụng
Đào tạo và hướng dẫn:
Đào tạo, hỗ trợ người dùng cuối trong quá trình sử dụng ứng dụng.
Tạo các hướng dẫn cài đặt và cấu hình phần mềm.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chính quy chuyên ngành CNTT hoặc Điện tử viễn thông.
Có kinh nghiệm từ 1 năm về cài đặt và quản trị hệ thống hệ điều hành Linux (Redhat, Centos,..), hệ điều hành windows server
Có khả năng phân tích log hệ thống, xử lý lỗi, tối ưu hóa và bảo mật hệ thống.
Có kiến thức tốt về hạ tầng CNTT, Máy chủ, Phần mềm, mạng.
Giao tiếp cơ bản Tiếng Anh.
Ưu tiên ứng viên có kiến thức về một trong các công nghệ ảo hóa và cloud như VM Sphere.Từng làm AWS, Google Cloud ...là một lợi thế.
Ưu tiên ứng viên có kiến thức và kinh nghiệm về các sản phẩm của Oracle : Oracle database, Oracle Weblogic.

Tại Công ty TNHH Tích Hợp Hệ Thống Quản Lý Quốc Tế- Chi Nhánh Hồ Chí Minh Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập thương lượng và cạnh tranh căn cứ theo năng lực.
Các khoản hỗ trợ: ăn trưa, máy tính, điện thoại, gửi xe,...
Thưởng: Thưởng Lễ, Tết, Thưởng kinh doanh, Thưởng lợi nhuận, Thưởng dự án, Thưởng KPI, Commission,...tùy theo mỗi vị trí
Chế độ nâng lương: đánh giá, điều chỉnh 1 lần/ năm.
Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của pháp luật
Phúc lợi khác: Bảo hiểm sức khỏe GMS-care; Khám sức khỏe định kỳ; Du lịch; Teambuilding, ...
Thời gian làm việc: Thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. Nghỉ phép: tối thiểu 12 ngày phép/năm, chính sách nghỉ phép tăng thêm theo level
Phát triển nghề nghiệp: Cơ hội tham gia các khóa đào tạo chuyên môn được cấp chứng chỉ CNTT Quốc tế miễn phí; tiếp cận những công nghệ mới nhất; Cơ hội tham gia các dự án với các đối tác lớn và cộng tác với những chuyên gia hàng đầu; Cơ hội khẳng định năng lực bản thân và thăng tiến trong sự nghiệp.
Được làm việc trong môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo, cởi mở và tôn trọng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Tích Hợp Hệ Thống Quản Lý Quốc Tế- Chi Nhánh Hồ Chí Minh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Phòng 302, Tầng 3, Tòa nhà Centre Point, số 106 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 08, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

