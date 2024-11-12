Tuyển Kỹ thuật IT Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam - chi nhánh Hải Dương làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 2/479 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kỹ thuật IT Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Triển khai, lắp đặt hệ thống camera giám sát, hệ thống mạng internet, cài đặt và hướng dẫn sử dụng các hệ thống đã triển khai

Kiểm tra, bảo trì, khắc phục lỗi sự cố thiết bị, hệ thống camera, internet

Tham gia hỗ trợ khảo sát lên phương án thiết kế cho khách hàng

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nam

Tốt nghiệp từ cao đẳng nghề điện, điện tử hoặc CNTT

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm triển khai hệ thống camera, mạng, có kinh nghiệm bảo trì, khắc phục hệ thống cho khách hàng

Có khả năng đi công tác tỉnh.

Tại Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam - chi nhánh Hải Dương Thì Được Hưởng Những Gì

Được đóng đầy đủ BHXH

Được thưởng lễ Tết, thưởng tháng 13, du lịch hàng năm

Được hưởng chế độ chăm lo đời sống tinh thần phong phú.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam - chi nhánh Hải Dương

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin