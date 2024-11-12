Tuyển Kỹ thuật IT Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam - chi nhánh Hải Dương làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Tuyển Kỹ thuật IT Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam - chi nhánh Hải Dương làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam - chi nhánh Hải Dương
Ngày đăng tuyển: 12/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 12/12/2024
Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam - chi nhánh Hải Dương

Kỹ thuật IT

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ thuật IT Tại Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam - chi nhánh Hải Dương

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 2/479 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kỹ thuật IT Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Triển khai, lắp đặt hệ thống camera giám sát, hệ thống mạng internet, cài đặt và hướng dẫn sử dụng các hệ thống đã triển khai
Kiểm tra, bảo trì, khắc phục lỗi sự cố thiết bị, hệ thống camera, internet
Tham gia hỗ trợ khảo sát lên phương án thiết kế cho khách hàng

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nam
Tốt nghiệp từ cao đẳng nghề điện, điện tử hoặc CNTT
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm triển khai hệ thống camera, mạng, có kinh nghiệm bảo trì, khắc phục hệ thống cho khách hàng
Có khả năng đi công tác tỉnh.

Tại Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam - chi nhánh Hải Dương Thì Được Hưởng Những Gì

Được đóng đầy đủ BHXH
Được thưởng lễ Tết, thưởng tháng 13, du lịch hàng năm
Được hưởng chế độ chăm lo đời sống tinh thần phong phú.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam - chi nhánh Hải Dương

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam - chi nhánh Hải Dương

Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam - chi nhánh Hải Dương

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 323 Đường Thanh Niên, Phường Hải Tân,Thành phố Hải Dương,Tình Hải Dương, Việt Nam

