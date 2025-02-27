Tuyển Kỹ thuật IT Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ Viễn thông Tin học Sun Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 82 Duy Tân,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kỹ thuật IT Với Mức Lương Thỏa thuận

Triển khai cài đặt, cấu hình, tối ưu các hệ thống phần mềm như hệ điều hành, csdl, web server, app server, message queue, các hệ thống cân bằng tải, các hệ thống quản lý logs, các hệ thống monitoring, các hệ thống bảo mật, Data Platform, AI Platform, nền tảng cho devops, ci/cd, container và các hệ thống giải pháp khác khi có yêu cầu.

Triển khai hạ tầng hybrid giữa on-prem và public cloud.

Làm việc với khách hàng, bộ phận phân tích nghiệp vụ để chuyển các yêu cầu sang thiết kế kỹ thuật.

Triển khai các giải pháp tự động hóa trong doanh nghiệp như Workload Automation, APM, AIOPs

Triển khai các giải pháp tích hợp trong doanh nghiệp như APIs, ESB.

Triển khai các nền tảng dữ liệu lớn như datalake, lakehouse, hạ tầng cho AI.

Viết các shell script để tự động hóa hoặc đáp ứng yêu cầu quản trị, vận hành các hệ thống CNTT.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp ĐH, chuyên ngành CNTT

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm liên quan đến công việc quản trị vận hành hệ thống.

Có kinh nghiệm triển khai hạ tầng các hệ thống như Monitoring, Logs

Ưu tiên

Có kiến thức về bảo mật, sql. Hiểu rõ SSO/SAML 2.0, LDAP, Active Directory, DNS

Có kinh nghiệm triển khai các hệ thống CNTT trên Cloud như AWS, Azure, GCP, OCI, IBM

Có kinh nghiệm viết shell script để thực hiện tự động hóa các tác vụ quản trị hệ thống.

Có kinh nghiệm với các hệ thống Containers như K8s, Openshift.

Có kinh nghiệp sử dụng các công cụ DevOps, ELK stack, Grafana, Prometheus, Git, CI/CD, Jenkins.

Có khả năng lựa chọn giải pháp và công nghệ phù hợp dựa trên budgets, kiến trúc hiện tại và nhu cầu kinh doanh.

Trách nhiệm, ham học hỏi, kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề tốt

Tiếng Anh: Toeic min 500

Tại Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ Viễn thông Tin học Sun Việt Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: Thỏa thuận + các khoản thưởng cuối năm, thưởng HQKD (14-16 tháng lương/năm)

Lộ trình phát triển và thăng tiến rõ ràng với kế hoạch đào tạo bài bản.

Làm việc với đồng đội chuyên gia, xuất sắc trong lĩnh vực System, Cloud.

Gói Bảo hiểm sức khỏe cho bản thân và gia đình lên đến $3000/người.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ Viễn thông Tin học Sun Việt

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.