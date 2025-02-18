Tuyển Kỹ thuật IT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DCORP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DCORP
Ngày đăng tuyển: 18/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 22/03/2025
Kỹ thuật IT

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ thuật IT Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DCORP

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- HKC Building, 285 Đội Cấn, Ba Đình,Hà Nội, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Kỹ thuật IT Với Mức Lương Thỏa thuận

Nhân viên triển khai hệ thống IT theo dự án chịu trách nhiệm cài đặt, cấu hình hệ thống phần mềm và phần cứng POS cho chuỗi coffee shop ở nhiều tỉnh, thành. Chỉ cần có kiến thức về Hệ thống IT (hệ điều hành, network, thiết bị phần cứng máy tính, máy in, router...), có kinh nghiệm triển khai phần mềm quản lý (là một lợi thế ưu tiên).
Ứng viên được tham gia đào tạo trước khi đi triển khai, và tuân thủ theo bộ tài liệu hướng dẫn Triển khai và Checklist chi tiết. Ứng viên không cần có kinh nghiệm về Phần mềm của Công ty, Chỉ cần có kinh nghiệm về Hệ thống IT và kinh nghiệm làm việc với hệ thống, sẽ được đào tạo trước khi đi làm việc.
1. Triển khai hệ thống phần mềm & phần cứng POS:
Cài đặt, cấu hình và kiểm tra hệ thống POS, mạng nội bộ, thiết bị phần cứng (máy POS, máy in hóa đơn, router, thiết bị thanh toán).
Cài đặt và cấu hình các module phần mềm (theo Checklist & Hướng dẫn cài đặt của Công ty).
Kiểm tra và đảm bảo các module đã được kết nối, khởi động và hoạt động đúng (Theo Checklist của Công ty).
Đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định sau triển khai, thực hiện kiểm tra end-to-end trước khi bàn giao.
2. Hướng dẫn và đào tạo người dùng:
Đào tạo (ở mức độ cơ bản) nhân viên cửa hàng sử dụng hệ thống POS, thanh toán, in hóa đơn, kiểm tra giao dịch.
Hướng dẫn nhân viên vận hành xử lý các sự cố cơ bản khi sử dụng hệ thống.
3. Đi công tác triển khai theo dự án:
Triển khai hệ thống tại các cửa hàng theo lịch trình rollout.
Di chuyển đến các tỉnh thành theo kế hoạch triển khai của dự án.
4. Phối hợp với các bộ phận khác:
Làm việc với nhóm TechOps, Support, PM, IT khách hàng để tối ưu triển khai.
Ghi nhận phản hồi từ khách hàng và đề xuất giải pháp cải tiến.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Yêu cầu cơ bản
Sức khỏe tốt, giọng nói dễ nghe
Có laptop và phương tiện di chuyển cá nhân (xe máy)
Sẵn sàng đi công tác tại các tỉnh thành theo lịch trình dự án.
Có thể làm việc linh hoạt ngoài giờ trong các giai đoạn triển khai và hỗ trợ ban đầu.
2. Kiến thức
2.1. Kiến thức hệ thống IT & phần cứng:
Hiểu biết về hệ điều hành Windows, thiết bị phần cứng máy tính, máy in, thiết bị mạng.
Kiến thức về mạng nội bộ, cấu hình router, VPN, kết nối internet ổn định cho hệ thống.
2.2. Kinh nghiệm xử lý sự cố & hỗ trợ kỹ thuật:
Có khả năng quan sát và xử lý những sự cố kỹ thuật cơ bản của hệ thống máy tính.
Kinh nghiệm hỗ trợ người dùng, hướng dẫn khách hàng từ xa.
2.3. Kỹ năng chuyên môn:
Biết cấu hình hệ điều hành, phần cứng, thiết lập mạng nội bộ, hỗ trợ kỹ thuật từ xa.
Có kinh nghiệm triển khai phần mềm quản lý là một lợi thế.
2.4. Kỹ năng mềm:
Giao tiếp: tự tin, rõ ràng, hướng dẫn khách hàng dễ hiểu.
Làm việc nhóm: phối hợp với các bộ phận khác để triển khai dự án hiệu quả.
Tổ chức công việc: làm việc theo quy trình triển khai và checklist.
Chịu áp lực tốt trong giai đoạn rollout lớn.
2.5. Thái độ:
Cẩn thận, tỉ mỉ, kiên nhẫn trong quá trình triển khai và kiểm tra dữ liệu.
Tinh thần trách nhiệm cao: với công việc và khách hàng.
Tôn trọng và hợp tác: Kiên nhẫn và mềm mỏng khi hướng dẫn khách hàng và xử lý yêu cầu.
Cầu thị: chủ động học hỏi, tìm hiểu và cập nhật công nghệ mới.
2.6. Ưu tiên
Ứng viên yêu thích dịch chuyển và làm việc với khách hàng trong ngành F&B.
Ứng viên đã biết hoặc có kinh nghiệm triển khai phần mềm và thiết bị phần cứng.
Ứng viên có kiến thức vận hành, sử dụng các phần mềm trong lĩnh vực nhà hàng, khách sạn, chuỗi bán lẻ, cửa hàng ăn uống.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DCORP Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng + thưởng dự án (tiền thưởng cover cho việc làm linh hoạt giờ giấc)
Được hỗ trợ công tác phí (ngoại tỉnh) và thưởng theo dự án
Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức (theo tình hình kinh doanh)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DCORP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 12/4 Hoàng Hoa Thám, Phường 7, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

