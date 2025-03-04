Tuyển Kỹ thuật IT Công ty cổ phần công nghệ TekSea làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 09 Nguyễn Hoàng,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kỹ thuật IT Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Làm việc với hệ thống chạy Linux, Unix.

Triển khai, vận hành quản trị hệ thống máy chủ dịch vụ.

Cài đặt, cấu hình, quản lý hệ thống web, database, máy tính công ty…

Vận hành, giám sát và theo dõi hệ thống để đảm bảo hoạt động ổn định 24/7.

Nghiên cứu các giải pháp công nghệ mới để tối ưu và mở rộng hệ thống đảm bảo yêu cầu kinh doanh.

Triển khai các giải pháp đảm bảo ATTT cho toàn bộ hệ thống.

Backup về dữ liệu file server, hệ thống website công ty.

Đảm bảo hoạt động phần cứng, phần mềm cho máy tính của nhân viên công ty.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành CNTT hoặc liên quan;

Ưu tiên Có 1 năm kinh nghiệm quản trị hệ thống server

Am hiểu về hệ thống Linux (CentOS/Ubuntu)

Có kiến thức nền tảng liên quan đến Network ( TCP/UDP, DNS, NAT ... )

Có kinh nghiệm thực tế về hệ thống web (nginx,apache...), databases (Oraclem, MySQL, MongoDB,...)

Có kiến thức về triển khai Docker

Có kiến thức về các giải pháp cho hệ thống sẵn sàng cao (High Avaiability, Clustering)

Làm việc cẩn thận, nhiệt tình, chăm chỉ chịu được áp lực, tự học, trách nhiệm và chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức, khả năng điều tra, phân tích vấn đề.

Tại Công ty cổ phần công nghệ TekSea Thì Được Hưởng Những Gì

Lương từ 10-15tr/tháng thỏa thuận theo năng lực.

Được hưởng các chế độ phúc lợi, đãi ngộ hấp dẫn, chế độ BHXH –BHYT và chế độ khác theo quy định Pháp luật và Cty.

Môi trường làm việc trẻ năng động, sáng tạo, thân thiện.

Được tham gia các khóa đào tạo nội bộ và bên ngoài để nâng cao nghiệp vụ.

Nghỉ thứ 7 & Chủ nhật + Nghỉ phép theo Quy định của Pháp luật hiện hành

Lương T13, Thưởng lễ Tết theo quy định của Công ty.

Lương cạnh tranh, thỏa đáng theo năng lực

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần công nghệ TekSea

