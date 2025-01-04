Tuyển Kỹ thuật IT Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kỹ thuật IT Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý, theo dõi và vận hành các đường truyền thuê ngoài;

Cài đặt ứng dụng, bảo trì, sửa chữa các tài sản tin học khác theo quy định;

Quản lý, bảo trì, sửa chữa và vận hành các thiết bị/hạ tầng liên quan tới mạng/máy chủ và các phần mềm liên quan tới hạ tầng Công nghệ thông tin;

Triển khai các giải pháp giám sát hạ tầng, thực hiện áp dụng chính sách bảo mật đảm bảo tính ổn định, liên tục và an toàn của hệ thống Công nghệ thông tin.

Triển khai, quản trị và vận hành các phần mềm hệ thống đảm bảo an toàn và bảo mật;

Thực hiện các công việc khác theo phân công của Lãnh đạo phòng trong từng thời kỳ.

Trình độ:

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành liên quan tới Công nghệ thông tin hoặc Điện tử viễn thông.

Trình độ ngoại ngữ: đọc hiểu tiếng Anh chuyên ngành.

Kinh nghiệm

Đối với ứng viên mạng: Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm trong cấu hình các thiết bị mạng switch, router, firewall của Cisco/Paloalto… Có chứng chỉ quản trị mạng CCNA hoặc tương đương trở lên.

Đối với ứng viên hệ thống: Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm triển khai, quản trị hệ thống VCenter, Linux…Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm vận hành hệ thống San Storage, các hệ thống máy chủ HCI và có kinh nghiệm triển khai vận hành DevOpts.

Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ mạng và hệ điều hành máy tính/máy chủ liên quan.

Năng lực/Kỹ năng:

Có kỹ năng làm việc nhóm;

Mức lương: Thỏa thuận, cạnh tranh trên thị trường và được hưởng thu nhập tăng thêm theo kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty và xứng đáng với năng lực, kinh nghiệm và hiệu quả công việc.

Được hưởng các khoản phụ cấp ăn trưa, trách nhiệm công việc,…

Được hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT và các chế độ phúc lợi khác theo quy định.

Được hưởng gói Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe và hỗ trợ y tế cho CBNV và tham gia bảo hiểm cho người thân.

Có nhiều cơ hội thăng tiến; Được tạo điều kiện tối đa để phát huy hết khả năng;

Môi trường làm việc văn minh, chuyên nghiệp.

Mẫu Thông tin ứng viên đăng tải tại website: http://tuyendung.vcbs.com.vn mục Cơ hội nghề nghiệp, trong đó nêu rõ kinh nghiệm công tác và quá trình đào tạo;

Bản sao bằng tốt nghiệp, bảng điểm và các chứng chỉ liên quan (nếu có);

Ứng viên click vào nút 'ỨNG TUYỂN' để gửi trước Mẫu thông tin ứng viên VCBS. Các hồ sơ khác có thể bổ sung sau.

VCBS ưu tiên ứng viên gửi hồ sơ sớm; VCBS có thể kết thúc việc tuyển dụng trước hạn khi đã tìm được ứng viên phù hợp.

Ngành nghề: CNTT - Phần cứng / Mạng, CNTT - Phần mềm

Kinh nghiệm: 1 Năm

Cấp bậc: Nhân viên

Hình thức: Nhân viên chính thức

Địa điểm: Hà Nội

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ:

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành liên quan tới Công nghệ thông tin hoặc Điện tử viễn thông.

Trình độ ngoại ngữ: đọc hiểu tiếng Anh chuyên ngành.

Kinh nghiệm

Đối với ứng viên mạng: Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm trong cấu hình các thiết bị mạng switch, router, firewall của Cisco/Paloalto… Có chứng chỉ quản trị mạng CCNA hoặc tương đương trở lên.

Đối với ứng viên hệ thống: Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm triển khai, quản trị hệ thống VCenter, Linux…Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm vận hành hệ thống San Storage, các hệ thống máy chủ HCI và có kinh nghiệm triển khai vận hành DevOpts.

Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ mạng và hệ điều hành máy tính/máy chủ liên quan.

Năng lực/Kỹ năng:

Có kỹ năng làm việc nhóm;

Mức lương: Thỏa thuận, cạnh tranh trên thị trường và được hưởng thu nhập tăng thêm theo kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty và xứng đáng với năng lực, kinh nghiệm và hiệu quả công việc.

Được hưởng các khoản phụ cấp ăn trưa, trách nhiệm công việc,…

Được hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT và các chế độ phúc lợi khác theo quy định.

Được hưởng gói Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe và hỗ trợ y tế cho CBNV và tham gia bảo hiểm cho người thân.

Có nhiều cơ hội thăng tiến; Được tạo điều kiện tối đa để phát huy hết khả năng;

Môi trường làm việc văn minh, chuyên nghiệp.

Mẫu Thông tin ứng viên đăng tải tại website: http://tuyendung.vcbs.com.vn mục Cơ hội nghề nghiệp, trong đó nêu rõ kinh nghiệm công tác và quá trình đào tạo;

Bản sao bằng tốt nghiệp, bảng điểm và các chứng chỉ liên quan (nếu có);

Ứng viên click vào nút "ỨNG TUYỂN" để gửi trước Mẫu thông tin ứng viên VCBS. Các hồ sơ khác có thể bổ sung sau.

VCBS ưu tiên ứng viên gửi hồ sơ sớm; VCBS có thể kết thúc việc tuyển dụng trước hạn khi đã tìm được ứng viên phù hợp.

Tại Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin