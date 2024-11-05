Tuyển Sản xuất CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MINH DŨNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 12 Triệu

Mức lương Đến 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 15, ngách 93/29 Yên Sở, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Sản xuất Với Mức Lương Đến 12 Triệu

Lắp đặt hệ thống điện tử

Giám sát vận hành

Lên phương án dự phòng rủi ro.

Xử lý và khắc phục sự c

Với Mức Lương Đến 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp từ Trung cấp trở lên các chuyên ngành Điện, Điện tử...

Đọc được linh kiện điện tử, biết đo, vẽ mạch, sửa chữa bo mạch, CPU, cơ bản, sửa mạch nguồn tổ ong;

Chấp nhận sinh viên mới ra trường;

Biết tư duy hoán cải tín hiệu trên mạch theo tình huống yêu cầu;

Biết thiết kế mạch và mô phỏng mạch điện tử là lợi thế;

Có khả năng làm việc nhóm.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MINH DŨNG Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 8.000.000 – 12.000.000 đ/tháng (theo tay nghề, năng lực)

Phụ cấp ăn trưa (30,000 đ/ngày);

Cấp quần áo bảo hộ, trang thiết bị, công cụ dụng cụ làm việc;

Lương tháng 13, thưởng Lễ, Tết;

Thời gian làm việc từ 08h00 – 17h30 (nghỉ CN hàng tuần);

Chế độ Bảo hiểm, Công đoàn, nghỉ mát đầy đủ;

Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, hòa đồng;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MINH DŨNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin