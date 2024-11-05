Tuyển Sản xuất CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MINH DŨNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 12 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MINH DŨNG
Ngày đăng tuyển: 05/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
Sản xuất

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sản xuất Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MINH DŨNG

Mức lương
Đến 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 15, ngách 93/29 Yên Sở, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Sản xuất Với Mức Lương Đến 12 Triệu

Lắp đặt hệ thống điện tử
Giám sát vận hành
Lên phương án dự phòng rủi ro.
Xử lý và khắc phục sự c

Với Mức Lương Đến 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp từ Trung cấp trở lên các chuyên ngành Điện, Điện tử...
Đọc được linh kiện điện tử, biết đo, vẽ mạch, sửa chữa bo mạch, CPU, cơ bản, sửa mạch nguồn tổ ong;
Chấp nhận sinh viên mới ra trường;
Biết tư duy hoán cải tín hiệu trên mạch theo tình huống yêu cầu;
Biết thiết kế mạch và mô phỏng mạch điện tử là lợi thế;
Có khả năng làm việc nhóm.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MINH DŨNG Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 8.000.000 – 12.000.000 đ/tháng (theo tay nghề, năng lực)
Phụ cấp ăn trưa (30,000 đ/ngày);
Cấp quần áo bảo hộ, trang thiết bị, công cụ dụng cụ làm việc;
Lương tháng 13, thưởng Lễ, Tết;
Thời gian làm việc từ 08h00 – 17h30 (nghỉ CN hàng tuần);
Chế độ Bảo hiểm, Công đoàn, nghỉ mát đầy đủ;
Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, hòa đồng;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MINH DŨNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

