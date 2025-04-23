Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SEN VÀNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

1. Mô tả công việc

Chức năng chính: Chịu trách nhiệm xây dựng chiến lược, phát triển, cải tiến và quản lý danh mục sản phẩm tài chính và dịch vụ của Công ty, bao gồm: sản phẩm giao dịch chứng khoán, dịch vụ tài chính (margin, repo, hợp tác 3 bên), sản phẩm cấu trúc và các tiện ích hỗ trợ đầu tư khác.

2. Nhiệm vụ cụ thể:

- Xây dựng chiến lược phát triển sản phẩm:

+ Nghiên cứu thị trường, xu hướng ngành và hành vi khách hàng để đề xuất chiến lược phát triển sản phẩm trung & dài hạn, phù hợp với định hướng kinh doanh của Công ty.

+ Đảm bảo sản phẩm tuân thủ quy định pháp luật và định hướng chiến lược.

- Phát triển và quản lý danh mục sản phẩm:

+ Thiết kế, phát triển và quản lý danh mục sản phẩm tài chính.

+ Theo dõi vòng đời sản phẩm, liên tục đánh giá hiệu quả để cải tiến hoặc loại bỏ sản phẩm không còn phù hợp.

+ Tìm kiếm và đề xuất các sản phẩm mới phù hợp với nhu cầu thị trường.

- Quản lý dự án phát triển sản phẩm:

+ Xây dựng kế hoạch, quản lý tiến độ và ngân sách phát triển sản phẩm.

+ Phối hợp với các phòng ban (CNTT, Pháp chế, Kiểm soát, Kinh doanh...) để đảm bảo tính khả thi và hiệu quả triển khai.