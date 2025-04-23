Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SEN VÀNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SEN VÀNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SEN VÀNG
Ngày đăng tuyển: 23/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 29/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SEN VÀNG

Chuyên viên đào tạo

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 59 Xuân Diệu, Quảng An, Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Chuyên viên đào tạo Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Mô tả công việc
Chức năng chính: Chịu trách nhiệm xây dựng chiến lược, phát triển, cải tiến và quản lý danh mục sản phẩm tài chính và dịch vụ của Công ty, bao gồm: sản phẩm giao dịch chứng khoán, dịch vụ tài chính (margin, repo, hợp tác 3 bên), sản phẩm cấu trúc và các tiện ích hỗ trợ đầu tư khác.
2. Nhiệm vụ cụ thể:
- Xây dựng chiến lược phát triển sản phẩm:
+ Nghiên cứu thị trường, xu hướng ngành và hành vi khách hàng để đề xuất chiến lược phát triển sản phẩm trung & dài hạn, phù hợp với định hướng kinh doanh của Công ty.
+ Đảm bảo sản phẩm tuân thủ quy định pháp luật và định hướng chiến lược.
- Phát triển và quản lý danh mục sản phẩm:
+ Thiết kế, phát triển và quản lý danh mục sản phẩm tài chính.
+ Theo dõi vòng đời sản phẩm, liên tục đánh giá hiệu quả để cải tiến hoặc loại bỏ sản phẩm không còn phù hợp.
+ Tìm kiếm và đề xuất các sản phẩm mới phù hợp với nhu cầu thị trường.
- Quản lý dự án phát triển sản phẩm:
+ Xây dựng kế hoạch, quản lý tiến độ và ngân sách phát triển sản phẩm.
+ Phối hợp với các phòng ban (CNTT, Pháp chế, Kiểm soát, Kinh doanh...) để đảm bảo tính khả thi và hiệu quả triển khai.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SEN VÀNG Thì Được Hưởng Những Gì

Khác
Các chế độ bảo hiểm và phúc lợi theo quy định của pháp luật.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, cơ hội thăng tiến cao.
Được đào tạo và phát triển kỹ năng chuyên môn.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SEN VÀNG

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SEN VÀNG

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Lầu 3-4, Số 164 Nguyễn Công Trứ - Phường Nguyễn Thái Bình - Quận 1 - TP Hồ Chí Minh

