Tuyển Kế toán tổng hợp GoChek Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu

GoChek Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 21/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/05/2025
Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại GoChek Việt Nam

Mức lương
15 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 19 đường ven hồ Hạ Đình, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

Hạch toán, kiểm tra và theo dõi các nghiệp vụ kế toán phát sinh
Lập và kiểm soát báo cáo tài chính, quản trị, báo cáo thuế định kỳ (GTGT, TNDN, TNCN)
Kiểm tra tính hợp lệ của chứng từ, hóa đơn, hợp đồng
Quản lý công nợ, lập kế hoạch thanh toán, tính lương và BHXH cho nhân viên
Đối soát đơn hàng, công nợ khách, sàn TMĐT và đơn vị vận chuyển
Làm việc với cơ quan nhà nước, thuế, ngân hàng, kiểm toán, … khi cần
Phối hợp kiểm kho định kỳ và thực hiện các công việc khác theo yêu cầu

Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp CĐ, ĐH chuyên ngành kế toán, tài chính
Kinh nghiệm: Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương, ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực thương mại/dịch vụ
Thành thạo phần mềm kế toán Misa, word, excel.
Am hiểu luật thuế, kế toán, tài chính, các quy định liên quan. Bao gồm thuế Doanh nghiệp
Có kinh nghiệm quyết toán thuế, làm việc với cơ quan nhà nước liên quan (Thuế, Ngân Hàng,...)
Phẩm chất cá nhân: Nhanh nhẹn + linh hoạt, cẩn thận, trung thực, chính trực và mong muốn gắn bó lâu dài với công ty.
Tại GoChek Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: 15 - 18 triệu VNĐ/tháng (Ứng viên có thể để xuất mức lương phù hợp theo kinh nghiệm, năng lực)
Thu nhập = lương cơ bản + phụ cấp + thưởng
Mỗi 6 tháng dựa trên sự nỗ lực, đóng góp cho sự phát triển công ty – xét duyệt thưởng và quyền lợi (chế độ/lương/...)
BHXH, BHYT, BHTN theo quy định
Thưởng dự án, thưởng 6 tháng, thưởng nhân viên có thành tích xuất sắc, quà tặng lễ tết, sinh nhật
12 ngày nghỉ phép hưởng lương/năm. Nghỉ lễ tết hưởng lương theo quy định
Được phát triển cả về kiến thức - tham gia các khóa đào tạo chuyên môn, thu nhập và vị trí làm việc theo năng lực
Nghỉ mát, hoạt động gắn kết, teamwork hàng năm, liên hoan, sinh nhật hàng tháng cùng công ty
Cung cấp trang thiết bị cần thiết cho công việc
Môi trường làm việc cởi mở, được tạo điều kiện tối đa để nhân viên phát triển bản thân

Cách Thức Ứng Tuyển Tại GoChek Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

GoChek Việt Nam

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 501 Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Nam, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

