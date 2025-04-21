Tuyển Kế toán tổng hợp GoChek Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu

Mức lương 15 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 19 đường ven hồ Hạ Đình, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Kế toán tổng hợp

Hạch toán, kiểm tra và theo dõi các nghiệp vụ kế toán phát sinh

Lập và kiểm soát báo cáo tài chính, quản trị, báo cáo thuế định kỳ (GTGT, TNDN, TNCN)

Kiểm tra tính hợp lệ của chứng từ, hóa đơn, hợp đồng

Quản lý công nợ, lập kế hoạch thanh toán, tính lương và BHXH cho nhân viên

Đối soát đơn hàng, công nợ khách, sàn TMĐT và đơn vị vận chuyển

Làm việc với cơ quan nhà nước, thuế, ngân hàng, kiểm toán, … khi cần

Phối hợp kiểm kho định kỳ và thực hiện các công việc khác theo yêu cầu

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp CĐ, ĐH chuyên ngành kế toán, tài chính

Trình độ học vấn:

Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương, ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực thương mại/dịch vụ

Kinh nghiệm:

Thành thạo phần mềm kế toán Misa, word, excel.

Am hiểu luật thuế, kế toán, tài chính, các quy định liên quan. Bao gồm thuế Doanh nghiệp

Có kinh nghiệm quyết toán thuế, làm việc với cơ quan nhà nước liên quan (Thuế, Ngân Hàng,...)

Nhanh nhẹn + linh hoạt, cẩn thận, trung thực, chính trực và mong muốn gắn bó lâu dài với công ty.

Phẩm chất cá nhân:

Quyền Lợi

Lương cơ bản: 15 - 18 triệu VNĐ/tháng (Ứng viên có thể để xuất mức lương phù hợp theo kinh nghiệm, năng lực)

Thu nhập = lương cơ bản + phụ cấp + thưởng

Mỗi 6 tháng dựa trên sự nỗ lực, đóng góp cho sự phát triển công ty – xét duyệt thưởng và quyền lợi (chế độ/lương/...)

BHXH, BHYT, BHTN theo quy định

Thưởng dự án, thưởng 6 tháng, thưởng nhân viên có thành tích xuất sắc, quà tặng lễ tết, sinh nhật

12 ngày nghỉ phép hưởng lương/năm. Nghỉ lễ tết hưởng lương theo quy định

Được phát triển cả về kiến thức - tham gia các khóa đào tạo chuyên môn, thu nhập và vị trí làm việc theo năng lực

Nghỉ mát, hoạt động gắn kết, teamwork hàng năm, liên hoan, sinh nhật hàng tháng cùng công ty

Cung cấp trang thiết bị cần thiết cho công việc

Môi trường làm việc cởi mở, được tạo điều kiện tối đa để nhân viên phát triển bản thân

Cách Thức Ứng Tuyển

