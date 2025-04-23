Tuyển Nhân viên thiết kế 3D Công ty TNHH IC FOOD SONLA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

1. Mục tiêu công việc:

Thiết kế các ấn phẩm truyền thông như poster, banner, tờ rơi, coupon, hình minh họa… phục vụ cho các chiến dịch quảng bá thương hiệu, chương trình khuyến mãi, thực đơn mới hoặc các dịp lễ đặc biệt của nhà hàng.

2. Nhiệm vụ chính:

• Thiết kế ấn phẩm truyền thông:

- Thiết kế poster quảng bá món ăn, sự kiện, ưu đãi.

- Thiết kế banner (cả online và in ấn) cho website, mạng xã hội hoặc treo trực tiếp tại nhà hàng.

- Thiết kế tờ rơi, brochure, leaflet giới thiệu nhà hàng, menu mới hoặc các chương trình đặc biệt.

- Thiết kế coupon, voucher khuyến mãi theo yêu cầu từng đợt.

- Thiết kế hình minh họa, icon, sticker phục vụ cho nhận diện thương hiệu hoặc truyền thông mạng xã hội.

• Phối hợp với các bộ phận khác:

Làm việc với bộ phận marketing, vận hành, và quản lý nhà hàng để nắm bắt đúng nội dung và thông điệp cần truyền tải qua các thiết kế.

• Tuân thủ bộ nhận diện thương hiệu:

Đảm bảo các thiết kế đồng bộ với hình ảnh thương hiệu (màu sắc, font chữ, logo…).

• Cập nhật xu hướng thiết kế: