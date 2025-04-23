Tuyển Nhân viên thiết kế 3D Công ty TNHH IC FOOD SONLA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH IC FOOD SONLA
Ngày đăng tuyển: 23/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 28/04/2025
Công ty TNHH IC FOOD SONLA

Nhân viên thiết kế 3D

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên thiết kế 3D Tại Công ty TNHH IC FOOD SONLA

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 16 BT1 KDT An Sinh, Tổ 14, Phường Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên thiết kế 3D Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Mục tiêu công việc:
Thiết kế các ấn phẩm truyền thông như poster, banner, tờ rơi, coupon, hình minh họa… phục vụ cho các chiến dịch quảng bá thương hiệu, chương trình khuyến mãi, thực đơn mới hoặc các dịp lễ đặc biệt của nhà hàng.
2. Nhiệm vụ chính:
• Thiết kế ấn phẩm truyền thông:
- Thiết kế poster quảng bá món ăn, sự kiện, ưu đãi.
- Thiết kế poster
- Thiết kế banner (cả online và in ấn) cho website, mạng xã hội hoặc treo trực tiếp tại nhà hàng.
- Thiết kế banner
- Thiết kế tờ rơi, brochure, leaflet giới thiệu nhà hàng, menu mới hoặc các chương trình đặc biệt.
- Thiết kế tờ rơi, brochure, leaflet
- Thiết kế coupon, voucher khuyến mãi theo yêu cầu từng đợt.
- Thiết kế coupon, voucher
- Thiết kế hình minh họa, icon, sticker phục vụ cho nhận diện thương hiệu hoặc truyền thông mạng xã hội.
- Thiết kế hình minh họa, icon, sticker
• Phối hợp với các bộ phận khác:
Làm việc với bộ phận marketing, vận hành, và quản lý nhà hàng để nắm bắt đúng nội dung và thông điệp cần truyền tải qua các thiết kế.
• Tuân thủ bộ nhận diện thương hiệu:
Đảm bảo các thiết kế đồng bộ với hình ảnh thương hiệu (màu sắc, font chữ, logo…).
• Cập nhật xu hướng thiết kế:

Công ty TNHH IC FOOD SONLA

Công ty TNHH IC FOOD SONLA

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Bản Suối Lìn, xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La

